不滿愛犬被沒入！彰化男揮拳打動保員 砸捕犬桿下場曝

彰化游姓男子今年5月因不滿彰化縣動物防疫所人員到住處依法執行犬隻沒入處分，竟當場辱罵執法人員，還出手毆打一名女性動保員，並拿起捕犬桿往地面砸，影響公務執行。彰化地方法院審理後，認定游男涉犯傷害、妨害公務及毀壞公務員職務上掌管物品等罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金，以1000元折算1日。

判決指出，今年5月7日上午10時許，彰化縣動物防疫所動物保護課人員前往游男位於彰化縣的住處，依動物保護法執行犬隻沒入處分。當時動保課長向游男母親製作訪談紀錄，另一名黃姓女公務員則持手機拍攝現場狀況。

未料游男明知動保人員依法執行公務，仍持續辱罵在場公務員，隨後衝向黃姓女公務員揮拳毆打，造成對方右側肩膀挫傷，接著又將動保人員攜帶的捕犬桿甩開，再拿起往地面砸去，導致捕犬桿彎曲毀損而不堪使用，也影響動保人員執行犬隻沒入勤務。

法院審理時勘驗現場錄影畫面，認定游男先毆打公務員，再毀損捕犬桿，兩者均是基於妨害公務目的。法官指出，游男雖領有重度身心障礙證明，衝動控制能力較一般人差，但依案發過程判斷，尚未達顯著降低辨識能力及控制能力的程度，不能因此減免刑責。

判決也指出，游男在偵查中僅坦承有毆打黃姓公務員，否認妨害公務及毀損公物；法院勘驗錄影畫面，清楚拍下他持續辱罵、揮拳毆打公務員及拿起捕犬桿往地面砸的過程後，他才坦承全部犯行。法官認為，游男是在犯行已無從辯駁下才改口認罪，難認已有真誠悔悟。

法官審酌，游男於公務員依法執行職務時施以強暴，對第一線執法人員造成的心理恐懼並非輕微；另考量游男學歷、工作、家庭、低收入戶經濟狀況及身心狀況等因素，最終判處有期徒刑6月，得易科罰金，全案仍可上訴。