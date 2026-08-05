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不滿愛犬被沒入！彰化男揮拳打動保員 砸捕犬桿下場曝

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化游姓男子今年5月因不滿彰化縣動物防疫所人員到住處依法執行犬隻沒入處分，竟當場辱罵執法人員，還出手毆打一名女性動保員，並拿起捕犬桿往地面砸，影響公務執行。彰化地方法院審理後，認定游男涉犯傷害、妨害公務及毀壞公務員職務上掌管物品等罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金，以1000元折算1日。

判決指出，今年5月7日上午10時許，彰化縣動物防疫所動物保護課人員前往游男位於彰化縣的住處，依動物保護法執行犬隻沒入處分。當時動保課長向游男母親製作訪談紀錄，另一名黃姓女公務員則持手機拍攝現場狀況。

未料游男明知動保人員依法執行公務，仍持續辱罵在場公務員，隨後衝向黃姓女公務員揮拳毆打，造成對方右側肩膀挫傷，接著又將動保人員攜帶的捕犬桿甩開，再拿起往地面砸去，導致捕犬桿彎曲毀損而不堪使用，也影響動保人員執行犬隻沒入勤務。

法院審理時勘驗現場錄影畫面，認定游男先毆打公務員，再毀損捕犬桿，兩者均是基於妨害公務目的。法官指出，游男雖領有重度身心障礙證明，衝動控制能力較一般人差，但依案發過程判斷，尚未達顯著降低辨識能力及控制能力的程度，不能因此減免刑責。

判決也指出，游男在偵查中僅坦承有毆打黃姓公務員，否認妨害公務及毀損公物；法院勘驗錄影畫面，清楚拍下他持續辱罵、揮拳毆打公務員及拿起捕犬桿往地面砸的過程後，他才坦承全部犯行。法官認為，游男是在犯行已無從辯駁下才改口認罪，難認已有真誠悔悟。

法官審酌，游男於公務員依法執行職務時施以強暴，對第一線執法人員造成的心理恐懼並非輕微；另考量游男學歷、工作、家庭、低收入戶經濟狀況及身心狀況等因素，最終判處有期徒刑6月，得易科罰金，全案仍可上訴。

彰化游姓男子不滿彰化縣動物防疫所人員到住處依法執行犬隻沒入處分，出手毆打一名女性動保員，並拿起捕犬桿往地面砸，影響公務執行。彰化地方法院依涉犯傷害、妨害公務及毀壞公務員職務上掌管物品等罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金。聯合報系資料照
彰化游姓男子不滿彰化縣動物防疫所人員到住處依法執行犬隻沒入處分，出手毆打一名女性動保員，並拿起捕犬桿往地面砸，影響公務執行。彰化地方法院依涉犯傷害、妨害公務及毀壞公務員職務上掌管物品等罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金。聯合報系資料照

動保員 彰化 彰化縣動物防疫所

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