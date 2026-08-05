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調查局偵辦17家中企 國科微列美軍事貿易黑名單涉來台挖角
為防制中企違法在台挖角及從事業務活動，調查局今公布7月13日至8月4日同步偵辦17家中企來台非法挖角高科技人才案件，其中國科微電子公司被美國商務部列為「軍事最終用戶」貿易黑名單，涉嫌未經我主管機關許可，在台設立公司，非法招募科技人才、從事業務活動。
此次挖角案件中，從事碳纖維複合材料研發、製造，核心產品市佔率居全球前三的中國江蘇澳盛複合材料科技公司，涉未經許可透過港人以香港公司轉投資在台設立公司，非法招募科技人才、從事業務活動。
調查局指出，國科微電子股份公司在深圳證券交易所上市，主要營業項目為IC設計，經中國工業和信息化部認定為重點IC設計企業、獲「國家集成電路產業投資基金」投資，2021年11月被美國商務部列為「軍事最終用戶（MEU）」貿易黑名單，涉嫌未經我主管機關許可，在台設立公司，非法招募科技人才、從事業務活動。
從事顯示晶片設計、製造的深圳通銳微電子技術公司，2025年被偵辦後又另起爐灶，在台設據點，持續非法從事招募我國科技人才等業務活動。
從事消費類鋰電池的珠海冠宇電池公司，在上海證券交易所掛牌上市，所生產製造的筆記型電腦、平板電腦及智慧型手機電池出貨量居全球領先地位，該公司被經濟部廢止在台辦事處申設許可，涉嫌持續從事招募科技人才等業務活動。
調查局指出，挖角案件態樣為「假台資或假僑外資、真陸資來台設點」、「未經核准私設據點」、「透過人力顧問管理公司虛偽派遣員工」。今年4月起，經台北、新北、士林、桃園、新竹及台南地方檢察署指揮9個外勤調查處站，7月13日至8月4日同步偵辦17家中企來台非法從事挖角我高科技人才案件，總計動員逾330人次、搜索64處所、詢問114人次。
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