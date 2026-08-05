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夫匯給妻1380萬訴請返還 妻指是贈與、已付家庭開銷…法官判要還560萬

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

一對男女結婚後，丈夫共匯1380萬元到妻子帳戶，感情生變後主張是委任投資，訴請還錢。妻子則是這筆錢部分是贈與她，加上支付家庭費用，已超過這個數字。法官審理後，指丈夫主張委任投資不成立，但屬借用帳戶，扣除相關費用後，妻子應返還丈夫560萬元。

丈夫提告指出，他和周女2022年9月底登記為夫妻，妻子要求他將財產交給她管理、投資理財，說「你的手很鬆，我把錢幫你抓住而已」，因此婚後5個月內，他逐日用自動櫃員機分匯15萬元不等現金到妻子帳戶，合計1380萬1000元。

丈夫指妻子私自挪用他匯入的錢，支付她名下房屋貸款、裝潢費、償還債務等，等他發覺異狀，2024年間請求妻子還款，但她以「想說下個月標會看看，好嗎？」、「房子賣了一定給您」等詞推諉。

丈夫主張和妻子之間有委任關係存在，妻子將他的錢挪為己用，置他的利益於不顧，逾越受任人權限，要求還錢。妻子在2025年2月1日已返還120萬元，因此應再還他1260萬1000元。

妻子答辯，結婚前交往期間，丈夫對她說要賺錢給她花，他負責賺錢，她負責花錢等話，且承諾她名下房屋貸款700萬元，由他負責繳納。兩人結婚後，住在她名下的房屋，也是丈夫聯絡友人裝修，至於其他支出，丈夫並未有探究或反對舉動，足認丈夫匯款是贈與給她、清償房貸、投資股票及應付生活開銷

妻子說，丈夫匯鉅款交給她管理豈會不聞不問，期間必然會要求她提出說明，但丈夫歷來都雙方共同商議提領或匯出資金，統籌運用家中財務。丈夫過去從未質疑，如今感情有嫌隙，才稱從未同意她將款項挪為己用，悖於常情。

妻子指出，夫妻關係結束時，有關夫妻財產應依民法剩餘財產分配制度處理，而非強求夫妻一方將婚姻存續期間，家庭開支使用及投資理財逐一清算，再另行依照委任契約請求交付金錢。妻子還提出婚後家庭支出款項合計1795萬2000元，主張用這筆「債權」抵銷丈夫主張的1260萬多元，聲明駁回告訴。

基隆地方法院法官查出，妻子跟丈夫說「你的手很鬆，我把錢幫你抓住而已」，是在兩人發生財物糾紛，丈夫質疑妻子推託不還錢時說的，不能證明丈夫開始匯款至妻子帳戶時，有達成委任投資理財合意。

法官說，妻子抗辯這筆錢是丈夫基於贈與、共同支付家庭費用匯入她的帳戶，並提出兩人先前LINE對話截圖佐證，丈夫允諾負擔她的兒子每月生活費1萬元，並允諾支付裝修費124萬多元，但查看對話內容，都不足證明丈夫同意長期性負擔她的兒子生活費，也不能推認丈夫允諾支付裝修費。

妻子抗辯丈夫承諾負擔她名下房貸700萬元，也提出LINE對話截圖等佐證。法官說，相關對話是在婚前說的，丈夫當時曾表示要付房貸700萬元，但未在婚前履行。男方追求女方話語是否有贈與真意，已有可疑，女方也未證明男方婚後匯款目的包含贈與700萬元，不採信辯詞。

法官認定夫妻兩人成立帳戶借用契約，丈夫匯入1380萬1000元，但妻子曾依丈夫指示，分匯200、100、200及50萬元至丈夫帳戶，另從從其他帳戶匯150萬元給丈夫。丈夫主張是返還操股票利潤，但因舉證不採信。加上妻子另有返還丈夫120萬元，判決妻子應給付丈夫560萬1000元。全案可上訴。

一對男女結婚後，丈夫共匯1380萬元到妻子帳戶，感情生變後主張是委任投資，訴請還錢，妻子則是這筆錢部分是贈與她及支付家庭費用。基隆地院審理後，認定屬借用帳戶，扣除相關費用後，判妻子應返還丈夫560萬元。圖／聯合報系資料照
一對男女結婚後，丈夫共匯1380萬元到妻子帳戶，感情生變後主張是委任投資，訴請還錢，妻子則是這筆錢部分是贈與她及支付家庭費用。基隆地院審理後，認定屬借用帳戶，扣除相關費用後，判妻子應返還丈夫560萬元。圖／聯合報系資料照

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