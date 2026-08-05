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獨／買茶葉、修自家監視器全報公帳 女國中主任涉貪3罪…1罪逆轉無罪

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

南投縣黃姓女子曾任南投縣立埔里國中會計主任，利用職務之便，將私人購買的碳粉匣、烏龍茶及監視器維修費謊報為學校採購，詐領公款逾4萬元，一審認定黃女涉犯貪汙3罪，合併判刑4年6月，二審駁回上訴；黃女上訴最高法院後，其中1罪因調查未盡發回更審，另2罪各判3年9月、10月部分則駁回確定，更一審近日審結，逆轉改認該罪事證不足，改判無罪，全案仍可上訴。

檢廉調查，黃女2017年1月間擔任埔里國中會計主任，2020年3月間先訂購彩色碳粉匣6個，價值28,800元，同年8月再訂購碳粉匣3個，價值1萬4400元，另向茶商購買烏龍茶5斤，價值1萬1000元；同年10月間又委託廠商為住家及自家洗衣店安裝維修監視器，開立收據2萬8000元。

校方清查核銷單據發現部分無憑證卻付款，成立調查小組後移送法辦。檢廉認定黃女製作不實付款憑單，送校長核准後由縣府撥款支付廠商貨款，其中監視器維修款因廠商帳號變更匯款失敗，屬未遂。

檢方依貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物罪、公文書登載不實罪、公務員假借職務詐欺得利罪等罪起訴。

南投地院審理認定黃女多次詐得碳粉匣、茶葉及維修費逾4萬元，因所得在5萬元以下依法減輕其刑，分別判處3年9月、3年9月及10月，應執行4年6月、褫奪公權1年，沒收未返還贓物。

黃女不服提起上訴，主張部分交易確有單據，僅因保管不慎遺失，否認有不法犯意，台中高分院駁回上訴。

黃女再上訴最高法院，最高院認定黃女涉犯碳粉匣6個部分，卷內單據下方疑似留有請購單字跡，該筆採購是否確無請購紀錄尚屬不明，有調查未盡之違法，發回台中高分院更審；其餘2罪分判3年9月、10月部分駁回上訴確定。

更一審近日審結，認定黃女採購6個碳粉匣部分無法排除確有請購程序，證據不足，改判無罪，仍可上訴。

南投縣一所國中的黃姓女會計主任，涉購買茶葉、維修自家監視器報公帳，更一審近日審結。聯合報系資料照
南投縣一所國中的黃姓女會計主任，涉購買茶葉、維修自家監視器報公帳，更一審近日審結。聯合報系資料照

茶葉 監視器 貪汙

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