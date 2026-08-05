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台中市警局長吳敬田女兒淪詐欺共犯遭判刑 本人今回應了
台中市警局長吳敬田的女兒傳出因提供提款卡、密碼給詐騙集團，今年3月間，遭雲林地院判刑3月，可易科罰金，因吳敬田妻子蕭惠珠也在台北市信義警分局擔任分局長，消息一出後，引發警界議論。市警局長吳敬田今說，「尊重法院判決」，女兒已學到教訓。
台中市警局長吳敬田今天表示，女兒已成年，獨立自主在外生活，女兒與家人都尊重法院判決。經此案例，女兒已學到經驗、教訓，呼籲民眾勿輕信社群網站詐騙廣告，減少被騙，有任何問題請打「165」專線洽詢。
根據判決，台中市警局長吳敬田的女兒擔任牙醫助理，前年11月間，因需錢周轉，找上融資公司後，對方要她線上填寫借貸文件、提供帳戶後，還要吳女利用超商用「交貨便」，交出提款卡、密碼給承辦人，吳女依約辦理後，該帳戶淪為詐騙集團詐騙3人的工具，損失18萬2000元。
被害人報案後，檢方認定吳女是詐欺、洗錢共犯，偵結起訴後，雲林地院今年3月間判決，認定吳女犯行明確，判刑5月，可易科罰金15萬元，仍可上訴。
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