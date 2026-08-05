臉書PO夾蛇影片遭警主動送辦 檢認只是移置保育蛇不起訴

台東童姓男子，去年6月在自家庭院發現一條第三級保育類野生動物「黑眉錦蛇」，因擔心家人安全，便拿捕蛇夾將蛇控制後移往附近農田放生，並將過程拍成影片上傳臉書。不料，警方在網路發現影片後，認涉及違反野生動物保育法，主動展開調查並移送法辦。不過，檢方認定童男只是為了安全移置蛇隻，不起訴處分。

警方指出，童男明知黑眉錦蛇屬第三級保育類野生動物，仍使用捕蛇夾夾住蛇身，且拍攝影片上傳臉書，因此依涉嫌違反野生動物保育法非法獵捕、騷擾及虐待保育類野生動物等罪嫌，移送地檢署偵辦。

偵查時，童男坦承曾使用捕蛇夾夾住黑眉錦蛇，但否認犯罪。他表示，當時黑眉錦蛇突然爬進住家庭院，他和妻子都受到驚嚇，為了避免發生危險，才利用捕蛇夾控制蛇身，再將蛇帶到隔壁農田放生，全程沒有傷害或殺害黑眉錦蛇。

童男的妻子也證稱，當天她在庭院發現蛇後，立即通知丈夫前來處理，夫妻兩人隨後一起將黑眉錦蛇移到附近農田放生，與童男的說法一致。

檢察官表示，野生動物保育法所稱的「騷擾」，是指以器具或其他方式干擾野生動物；「虐待」則是造成野生動物受傷或無法維持正常生理狀態；「獵捕」則是利用器具捕取或捕殺野生動物。

檢方審酌相關證據後認為，童男只是利用捕蛇夾控制蛇體，方便將蛇安全移往其他地點野放，沒有進一步傷害、宰殺或長時間拘禁黑眉錦蛇，也沒有證據足以證明他有獵捕、騷擾或虐待保育類野生動物的犯意。

此外，黑眉錦蛇是因爬入住家庭院，童男基於維護自身及家人安全才出手處理，並於事後立即將蛇放生，整體行為屬於安全移置，與野生動物保育法所規範的非法獵捕、騷擾或虐待行為有別。且童男以捕蛇夾移置黑眉錦蛇外，並無其他積極證據足以證明涉有違法犯行。