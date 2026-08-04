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幫兒子賣毒品咖啡包 母子各判徒刑4年2月、6年

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣郭姓母子共同販售第三級毒品咖啡包，所得3萬5850元都給張姓兒子花用一空。彰化地方法院依犯共同販售第三級毒品而混合二種以上之毒品罪、販賣第三級毒品罪，共20罪，判處張男應執行有期徒刑6年，郭女犯共同販賣第三級毒品罪，共5罪，應執行有期徒刑4年2月。

判決書指出，張男去年1月至9月陸續向一名男子（去年9月落網，今年4月被移送院審）購買含甲基-N,N-二甲基卡西酮、4-甲基甲基卡西酮（第三級毒品）混合的咖啡包，他賣一部分，另一部分交給其母販售，合計分售10人、19次，每包300元至500元。

郭姓媽媽和張男都坦承犯行，張男供稱賣毒品咖啡包的錢最後都由他花用。郭姓媽媽也供述，賣毒品咖啡包收到的錢得都給兒子花用。據調，郭姓媽媽沒前科、沒施用毒品、沒毒癮，是幫兒子販毒牟利。

彰化地院審酌，張男販賣二級毒品而混合兩種以上之毒品咖啡包及愷他命，郭姓媽媽販賣第三級毒品咖啡包，戕害他人健康，危害社會治安非輕，惟念二人均坦承犯行，兼衡素行、犯罪動機、交易毒品種類、交易數量及二人自述教育程度、家庭生活、經濟狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。可上訴。

郭姓媽媽、張姓兒子共同販賣毒品咖啡包，被彰化地方法院分別判處應執行有期徒刑4年2月、有期徒刑6年。記者簡慧珍／攝影
郭姓媽媽、張姓兒子共同販賣毒品咖啡包，被彰化地方法院分別判處應執行有期徒刑4年2月、有期徒刑6年。記者簡慧珍／攝影

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