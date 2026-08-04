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加價聲此起彼落...台南分署11萬拍定國瑞大貨車 安南區土地193萬拍出

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

法務部行政執行署台南分署今天舉行拍賣會，合計拍出土地1筆及國瑞大貨車、三陽汽車、現代貨車、華泰商業銀行股份57股等動產，總計拍賣價金為208萬4541元；其中拍賣最高價的不動產是1筆位於台南市安南區道路用地，由出價193萬8000元的投標人為最高價得標。

台南分署表示，配合行政執行署123（每月第1個星期2下午3點）聯合拍賣日，今天上午10時在分署二樓拍賣室舉辦法拍會，該筆安南區持分路地面積為619.29平方公尺，權利範圍三分之一，本次為第4次拍賣程序，拍賣最低拍賣價額是193萬6千元，保證金39萬元。

今天經行政執行官開標後，1人投標，出價193萬8000元為最高價得標；拍出最高價的動產則是1998年份國瑞大貨車、6728CC，該車輛滯欠稅、費、罰鍰合計44萬8569元，第一次拍賣，訂有底價，拍賣官宣布開始喊價，有4組民眾參與競價，在此起彼落的加價聲後，最後以11萬拍定。

分署提醒，為配合行政執行署123聯合拍賣日活動，將持續推出物超所值的拍賣、變賣物件，供民眾撿好康；相關的拍賣訊息，請民眾密切注意分署的官網及FB。

法務部行政執行署台南分署今天舉行拍賣會，合計拍出土地1筆及國瑞大貨車、三陽汽車、現代貨車、華泰商業銀行股份57股等動產。圖／分署提供
法務部行政執行署台南分署今天舉行拍賣會，合計拍出土地1筆及國瑞大貨車、三陽汽車、現代貨車、華泰商業銀行股份57股等動產。圖／分署提供

今天台南分署拍賣最高價的不動產是1筆位於台南市安南區道路用地，由出價193萬8000元的投標人為最高價得標。圖／分署提供
今天台南分署拍賣最高價的不動產是1筆位於台南市安南區道路用地，由出價193萬8000元的投標人為最高價得標。圖／分署提供

今天台南分署拍出最高價的動產則是1998年份國瑞大貨車、6728CC。圖／分署提供
今天台南分署拍出最高價的動產則是1998年份國瑞大貨車、6728CC。圖／分署提供

國瑞 台南 土地

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