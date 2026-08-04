快訊

台大五姬「獸醫乃」劉乃潔現況曝光 回母校任教…41歲凍齡美貌驚呆網

偉訓子公司珀韻拚2027年申請上市 力韡聲請破產清償訴訟債務

AI變現疑慮免驚！外資指「多頭才剛開始」 喊買六大半導體廠

聽新聞
0:00 / 0:00

「滾床單案」蔡玉真法庭上形容周玉蔻「淫威很嚇人」

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

媒體人周玉蔻蔡玉真烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟和台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」案，周、蔡一審各判刑1年6月。案件上訴，台灣高等法院今歷經4小時審理，言詞辯論終結，定9月29日上午9點半宣判。

周玉蔻開庭時指出，她強調「消息來源」是2021年4月18日中午的一場餐會，聽聞餐廳公關經理戴芝蕙所述，那場餐會對她而言是很大的震撼，但她信任戴女，自己並沒有撒謊或捏造，更不是故意要傷害張淑娟，她造成張女困擾再次致歉。

周玉蔻說，她做了50年的新聞，「天地良心」，她從做新聞至今沒有說謊，先前官司判決敗訴，是因為她的證人在法庭上說謊，她所談論的內容並非憑空捏造

周玉蔻表示，「四年來，我過得也是沒有穿衣服的日子」，政論節目也將她的過去拿出來討論，話說到此，她忍不住哽咽，表示自己從不後悔從事新聞工作，更向張淑娟說「我承受的折磨比你深百倍、千倍」。

高院今開庭提示周玉蔻與蔡玉真的LINE對話紀錄，內容提及周女向蔡女詢問戴芝蕙的聯絡方式、周女也曾說「明天來罵蔣孝嚴買辦及淫亂」、蔡女說朋友要她不要往周女的坑跳等語。

蔡玉真今一度在法庭上動氣，表示她是被動被周玉蔻問餐會的事，本案令她很痛苦，「她（指周玉蔻）做她的節目，干我屁事啊」，她不想再去回想這件事情。蔡女更說，媒體圈都知道周玉蔻的淫威很嚇人，「她要我去上節目，我還去推掉『鄭知道了』節目」。

蔡玉真說，一審判決之後，她就生病，一直在跑醫院，不是自己生病，就是在照顧八旬老母親，她今天作證簽名時在顫抖，回憶過往那麼多事情很痛苦，「這件事情我後悔一輩子！」

蔡玉真指出，她在官司之後沒有工作收入4年了，如今靠積蓄過活，她也和張淑娟道歉，也透過很多管道想和解，但張淑娟只有一句話「你除了去坐牢，沒有第二個選擇」。

張淑娟則向法官表示，她慶幸父母已經過世，否則他們沒辦法陪她活到現在，當天餐會的人來作證均稱沒有聽到戴芝蕙提及她，「你們兩個要去做聽力檢查」。她去華航當空服員端盤子，「又是哪裡得罪你們？」

張女說，為什麼她不和解，因為周玉蔻和蔡玉真都在撒謊，她活得清清白白，如今才能和兩人對抗，「蔣萬安選舉跟我有什麼關係」，更砲轟兩人「舌頭殺人有罪」，並指自己為了本案沒有掉過淚，但聽聞檢察官在法庭上敘述案件，她才真正地哭了。

資深媒體人蔡玉真（右）今為滾床單案出庭。記者林孟潔／攝影
資深媒體人蔡玉真（右）今為滾床單案出庭。記者林孟潔／攝影

資深媒體人周玉蔻今為滾床單案出庭。記者林孟潔／攝影
資深媒體人周玉蔻今為滾床單案出庭。記者林孟潔／攝影

前中華民國小姐張淑娟。記者林孟潔／攝影
前中華民國小姐張淑娟。記者林孟潔／攝影

周玉蔻 工作 蔣孝嚴 蔡玉真 張淑娟 蔣萬安

延伸閱讀

北投兒虐案知情園長只罰3萬 黃瀞瑩：大人不對、大人來補救

熊本地震Aeon mall女死者坎坷身世曝光 家中長女、父親離世後打工撐起家

劉樂妍：不當中國人 台灣年輕人賺不到錢、沒前途

3分鐘通話成永別…永旺商場爆炸痛失愛妻 丈夫自責：怎沒叫她別回去

相關新聞

「滾床單案」蔡玉真法庭上形容周玉蔻「淫威很嚇人」

媒體人周玉蔻、蔡玉真烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟和台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」案，周、蔡一審各判刑1年6月。案件上訴，台灣高等法院今歷經4小時審理，言詞辯論終結，定9月29日上午9點半宣判。

不服取締！北市違停罰單半年申訴破7千件 基層警：我們也很無奈

北市上半年違停罰單申訴破7千件，成功撤單高達62.6%。民眾多因標線不清遭罰，交通局回應將以勸導取代直接開單，並強化標線檢查，維護交通秩序。

男疑不滿司法 三度寄Email到總統信箱揚言衝撞總統車隊遭訴

新北市三重區一名何姓男子疑似對司法不滿，今年5月初和中旬，三度自住家寄送對時局不滿的Email到俗稱「總統信箱」的總統府官網「寫信給總統」民意信箱，揚言「下次讓我再遇到總統車隊，我就直接撞上去」、「開始認真學習烏克蘭的百姓製作汽油彈」等語，新北地檢署依恐嚇公眾、恐嚇危安罪嫌將何男起訴。

台中男狂飆甩尾闖紅燈自撞逃逸 酒駕又涉違反保護令遭聲押禁見獲准

台中市林姓男子昨日酒後駕駛掛偽造車牌轎車，在台中多處要道高速甩尾、蛇行、連闖紅燈，行經西屯區文心路三段時，因操控失控自撞路旁石柱後棄車逃逸，警方循線同日將林男逮捕到案，另查出林男棄車逃逸後還涉違反保護令、侵入住居等案件。檢方訊後認林男犯嫌重大，有逃亡、滅證及反覆犯案之虞，今向法院聲請羈押禁見獲准。

7少年深夜逗留麻將館業者不罰 法官：情節不重大

台北市萬華區某麻將館深夜有7名少年逗留，警方查察認為，劉姓業者違反社會秩序維護法。將他移送法辦；台北地院審查認業者違失情節不重大，裁定不罰。可抗告。

王忠義「弒母詐保」無罪...他遭羈押739天 法院決定補償295萬確定

南投縣男子王忠義（已改名王川行舟）被控弒父殺母詐領保險金，均獲無罪確定，檢方改過失致死罪嫌起訴，法院判刑1年2月定讞。王因殺人罪獲判無罪確定，針對案發期間遭羈押的739天提刑事補償，台中高分院以一日4000元計算，決定補償295萬餘元，王不服提覆審，司法院刑事補償法庭決定駁回，全案確定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。