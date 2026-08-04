「滾床單案」蔡玉真法庭上形容周玉蔻「淫威很嚇人」

媒體人周玉蔻、蔡玉真烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟和台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」案，周、蔡一審各判刑1年6月。案件上訴，台灣高等法院今歷經4小時審理，言詞辯論終結，定9月29日上午9點半宣判。

周玉蔻開庭時指出，她強調「消息來源」是2021年4月18日中午的一場餐會，聽聞餐廳公關經理戴芝蕙所述，那場餐會對她而言是很大的震撼，但她信任戴女，自己並沒有撒謊或捏造，更不是故意要傷害張淑娟，她造成張女困擾再次致歉。

周玉蔻說，她做了50年的新聞，「天地良心」，她從做新聞至今沒有說謊，先前官司判決敗訴，是因為她的證人在法庭上說謊，她所談論的內容並非憑空捏造

周玉蔻表示，「四年來，我過得也是沒有穿衣服的日子」，政論節目也將她的過去拿出來討論，話說到此，她忍不住哽咽，表示自己從不後悔從事新聞工作，更向張淑娟說「我承受的折磨比你深百倍、千倍」。

高院今開庭提示周玉蔻與蔡玉真的LINE對話紀錄，內容提及周女向蔡女詢問戴芝蕙的聯絡方式、周女也曾說「明天來罵蔣孝嚴買辦及淫亂」、蔡女說朋友要她不要往周女的坑跳等語。

蔡玉真今一度在法庭上動氣，表示她是被動被周玉蔻問餐會的事，本案令她很痛苦，「她（指周玉蔻）做她的節目，干我屁事啊」，她不想再去回想這件事情。蔡女更說，媒體圈都知道周玉蔻的淫威很嚇人，「她要我去上節目，我還去推掉『鄭知道了』節目」。

蔡玉真說，一審判決之後，她就生病，一直在跑醫院，不是自己生病，就是在照顧八旬老母親，她今天作證簽名時在顫抖，回憶過往那麼多事情很痛苦，「這件事情我後悔一輩子！」

蔡玉真指出，她在官司之後沒有工作收入4年了，如今靠積蓄過活，她也和張淑娟道歉，也透過很多管道想和解，但張淑娟只有一句話「你除了去坐牢，沒有第二個選擇」。

張淑娟則向法官表示，她慶幸父母已經過世，否則他們沒辦法陪她活到現在，當天餐會的人來作證均稱沒有聽到戴芝蕙提及她，「你們兩個要去做聽力檢查」。她去華航當空服員端盤子，「又是哪裡得罪你們？」

張女說，為什麼她不和解，因為周玉蔻和蔡玉真都在撒謊，她活得清清白白，如今才能和兩人對抗，「蔣萬安選舉跟我有什麼關係」，更砲轟兩人「舌頭殺人有罪」，並指自己為了本案沒有掉過淚，但聽聞檢察官在法庭上敘述案件，她才真正地哭了。

資深媒體人蔡玉真（右）今為滾床單案出庭。記者林孟潔／攝影

資深媒體人周玉蔻今為滾床單案出庭。記者林孟潔／攝影