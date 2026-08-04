男疑不滿司法 三度寄Email到總統信箱揚言衝撞總統車隊遭訴

新北市三重區一名何姓男子疑似對司法不滿，今年5月初和中旬，三度自住家寄送對時局不滿的Email到俗稱「總統信箱」的總統府官網「寫信給總統」民意信箱，揚言「下次讓我再遇到總統車隊，我就直接撞上去」、「開始認真學習烏克蘭的百姓製作汽油彈」等語，新北地檢署依恐嚇公眾、恐嚇危安罪嫌將何男起訴。

檢警調查，何男先是在今年5月2日上午9時53分，自三重住處透過自己申辦的Yahoo電子信箱，寄送內容為「看完你們的回覆，真想殺光你們…各種侵占，侵占中國，侵占台灣，侵占資產，冒充人類」的電子郵件。

同日10時31分，何男再度寄送一封電子郵件，內容提及「法律申訴居然要分酬勞？然後依法行事，那我申訴什麼？我自己查法條就好了，養一堆智障浪費錢」、「法官只要回覆錯誤，也不用管內容，你們總統府也只要隨便打發人，到底要忍耐多少個20多年？浪費我時間」、「雖然機率不高，但是下次讓我再遇到總統車隊，我就直接撞上去，不會只按喇叭了」。

同年月14日，何男三度寄送電子郵件到總統信箱，表示「想殺人之衝動不下千次，已然盡了告知義務，只是你們都不處理，恐怖份子真的很恐怖，又要繼續侵占的人生，先前保底策略是崁捷運的鐵桿，或者敲破地方法院的玻璃」、「依照此恐怖份子之規模，就得開始認真學習烏克蘭的百姓製作汽油彈，去幫忙加油站加油」、「可能我的人生就是浪費掉了啦，不過既然是國家級的指令，那我只好往這所謂的恐嚇方面去認真執行…」。

總統府收到何男上述信件後，由府方政風室函轉刑事警察局，交由台北市刑大通知何男到案說明，他則辯稱，雖然別人看到電子郵件中的言論可能會害怕，但自己本意不是要恐嚇公眾。

檢察官認為，何男已有以加害生命、身體、財產而為恐嚇公眾的行為，致使公眾有人心生畏懼，公安秩序受到騷擾及不安，其犯行不需要待行為人主觀有進一步實現加害內容或決意，或公眾安全已發生實害，才能該當其罪，因此未採信其辯詞將他起訴。