不服取締！北市違停罰單半年申訴破7千件 基層警：我們也很無奈

首都停車大不易，北市今年已逾7千件不服取締提申訴，不少人成功撤單，例如有殘障車位改為一般車位，卻因未徹底塗銷標線，有騎士遭四度開罰，議員憂浮濫開單、烏龍開單的黑數恐更多。交通局回應，針對現場標線不清的違規，相關單位會以勸導取代直接開單。

市府上半年開出33萬6629張汽機車違停罰單，民眾不服取締，對停管處開罰提出2194件申訴，1374件成功撤單、高達62.6%，警方開單部分有5410件申訴，1642件成功撤單、占3成。日均42件違停罰單申訴案，常見樣態包含標線不清、機車被他人移動、不清楚標誌標線的法規，以及自認不影響他人，為何不勸導？

議員林延鳳表示，民眾將機車停在新生北橋下停車場一般車格，因舊有身心障礙機車格位廢線未徹底塗銷，陸續收到4張「違停殘障車位」罰單；議員顏若芳提到，民眾夜間將車停在開放停放時段的貨車裝卸專用區，卻因一旁緊鄰身心障礙專用格、現場立牌左右顛倒而無端挨罰，經多方釐清才撤單。

議員參選人郭凡說，信義區松山路一處疑似停車格，地面上留著應是金屬反光路面標記，地面卻看不到停車格線；劉品妡點出文山區興華國小門口的標線塗銷粗糙，地上留著「隱約」白色車格，一旁卻畫有黃線，市府應體檢全市標線。

顏若芳點出，民眾不符烏龍罰單而提申訴，案件全湧入交通裁決所；2018年至2025年的交通申訴件數上升44.8%，如今裁決所員額172人，不只要處理年約260萬件違規入案數，還得應付年近6萬件申訴案，平均每人要負擔高達1.5萬件違規案件。

第一線員警曾遇過，昨日是機車格，今日塗銷成紅線，使得原本合法停放的機車變違停，警方接獲民眾檢舉就得去開單，也很無奈「標線畫上去那一刻，我們就要開單」，被檢舉民眾也很冤，因為現場不太會預告何時要換標線。

該名員警無奈，執法當下是依照現場標誌標線來判斷，通常不是警方開單有問題，而是先天條件的判定，曾有紅線以黑線覆蓋塗銷，但隨著黑色剝落、紅線浮現，要如何認定違停與否？他說，成功撤單的理由多是「舉發無誤，但標線不清」；殘障、卸貨車格是最容易被檢舉，因為這些族群有需求。

交通局長謝銘鴻表示，針對現場標線不清的違規，警察局及相關單位以勸導取代直接開單，避免爭議；交工處和停管處也利用AI掃街車主動偵測標線模糊或脫落的路段，及時補強；民眾若因標線不清被開單，仍可依程序提出申訴撤單。

停車格標線不清部分，停管處回應，會請稽查人員加強巡查回報改善，並加強開單人員教育訓練。標線廢線浮出部分，交工處說，磨除既有標線後，將同步配合繪設黑色標線覆蓋，以有效遮蔽既有標線，避免廢線日後浮出而影響用路人辨識，交工處也會持續巡查，如發現舊廢線影響辨識，即錄案依序派員刨除，維護標線清晰及交通秩序。

北市議員參選人郭凡指出，信義區松山路一處疑似停車格，地面上留著應是金屬反光路面標記，地面卻看不到停車格線。圖／林延鳳研究室提供

北市議員林延鳳接獲陳情，有民眾將機車停在新生北橋下停車場一般車格，因舊有身心障礙機車格位廢線未徹底塗銷，陸續收到4張「違停殘障車位」罰單。圖／林延鳳研究室提供

北市議員參選人劉品妡點出文山區興華國小門口的標線塗銷粗糙，地上留著「隱約」白色車格，一旁卻畫有黃線。圖／林延鳳研究室提供

北市議員顏若芳接獲陳情，有民眾夜間將車停在開放停放時段的貨車裝卸專用區，卻因一旁緊鄰身心障礙專用格、現場立牌左右顛倒而無端挨罰，經多方釐清才撤單。圖／林延鳳研究室提供