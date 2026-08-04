聽新聞
0:00 / 0:00
台中男狂飆甩尾闖紅燈自撞逃逸 酒駕又涉違反保護令遭聲押禁見獲准
台中市林姓男子昨日酒後駕駛掛偽造車牌轎車，在台中多處要道高速甩尾、蛇行、連闖紅燈，行經西屯區文心路三段時，因操控失控自撞路旁石柱後棄車逃逸，警方循線同日將林男逮捕到案，另查出林男棄車逃逸後還涉違反保護令、侵入住居等案件。檢方訊後認林男犯嫌重大，有逃亡、滅證及反覆犯案之虞，今向法院聲請羈押禁見獲准。
台中地檢署指出，清水警分局昨日通報林男酒駕危險駕駛案件，內勤檢察官張凱傑，指揮警方調閱案發沿線監視器影像、行車紀錄器畫面及相關事證，釐清完整犯罪經過。
經檢察官偵訊後，認林男涉犯公共危險罪、行使偽造特種文書罪、違反家庭暴力防治法等罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見，已經法院裁定獲准。
檢方強調，酒後駕駛已嚴重危害道路交通安全，若再以高速甩尾、蛇行、闖紅燈等方式駕車，不僅漠視其他用路人生命身體安全，更可能釀成難以挽回的重大傷亡，將持續與警方密切合作，迅速蒐證、從嚴追訴，以維護道路交通秩序及公眾往來安全。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。