台中男狂飆甩尾闖紅燈自撞逃逸 酒駕又涉違反保護令遭聲押禁見獲准

中聯毒油事件延燒，台糖公司今年5月退驗中聯一批原料油，早就知悉一級致癌物苯駢芘超標，遭各界質疑未通報。台北市議員張斯綱、鍾沛君、柳采葳今下午至台北地檢署告發台糖隱匿未通報，董事長吳明昌涉犯違反瀆職罪。3人日前告發福部長石崇良、食藥署長姜至剛涉瀆職罪嫌，也將提訴狀建請檢調查扣專家會議的監視器追查中聯人員有無參加關鍵的下架會議。

2026-08-04 13:59