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記者林宸佑涉共諜案 橋院裁定涉收賄退役軍人延押2月

中央社／ 高雄4日電

中天記者林宸佑涉犯共諜案，有6名現退役軍人涉收賄，其中一名楊姓退役軍人因有湮滅證據、逃亡之虞，且該案尚有嫌疑人未到案，經橋院審理，裁定楊男自8月7日起延長羈押2月。

橋頭地方法院裁定書說明，楊姓退役軍人因違反貪污治罪條例等案件，5月7日遭羈押並禁止接見、通信，其羈押期間即將屆滿。

法官考量，楊姓退役軍人傳遞「海馬士多管火箭系統飛彈車的保養檢測手冊」資料給陳姓共同被告後，有刪除手機內相關紀錄的舉動，有湮滅證據以逃避刑事責任傾向，又此案交付賄賂及蒐集應秘密資料的陳姓嫌疑人尚未查緝到案。

法官審酌，此案尚在訴訟初始階段，若使楊姓退役軍人取得與共犯或證人勾串機會，將使案情陷入晦暗不明的風險，且楊姓退役軍人涉犯違背職務收受賄賂罪，為法定最輕本刑10年以上有期徒刑重罪，裁定自8月7日起延長羈押2月，並禁止接見、通信。可抗告。

全案起因，中天記者林宸佑涉嫌經網路結識境外集團成員後，以金錢利誘軍人拍攝投共影片，並將自身資金轉帳行賄任職於陸、海軍的6名現退役軍人。

檢方查出涉案6名軍人涉嫌約定將軍方內部機密文書與電磁紀錄以手機拍攝後，透過通訊軟體傳給境外集團，林宸佑則涉嫌從中收取等價泰達幣作為對價報酬。

林宸佑遭橋頭地檢署檢察官依反滲透法、貪污、洗錢等罪嫌起訴，楊姓等6名現退役軍人則依貪污治罪條例違背職務收賄罪、違反國家安全法為大陸地區傳遞公務上應秘密電磁紀錄罪及洩密等罪嫌起訴。林宸佑及5名現退役軍人移審後遭羈押禁見。

共諜 共諜案 林宸佑

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