7少年深夜逗留麻將館業者不罰 法官：情節不重大

台北市萬華區某麻將館深夜有7名少年逗留，警方查察認為，劉姓業者違反社會秩序維護法。將他移送法辦；台北地院審查認業者違失情節不重大，裁定不罰。可抗告。

社會秩序維護法第77條規定，公共遊樂場所之負責人或管理人縱容兒童、少年於深夜聚集其內而不即時報告警察機關者，可處1萬5000元以下罰鍰，其情節重大或再次違反者，處或併處停止營業或勒令歇業。

警方函送指出，劉姓業者是麻將館負責人，2026年4月18日凌晨1時許，縱容7名少年在內逗留，違反社會秩序維護法，移請法院裁處。

裁定書指出，社會秩序維護法第77條後段規定是以「情節重大」、「再次違反」為處罰要件，依警方調查筆錄、前案紀錄表等，都不足認被劉的違序情節有重大或再次違反之情，與法條規範的處罰要件不合，應為不罰諭知。

不過，裁定指出，劉雖然裁定不罰，不等於行為適法、允當，基於保護未成年人身心健全發展考量，劉仍應立即採取相關積極保護作為。

法官舉例，相關保護作例如應指派管理人員於現場查驗到場人士年紀、或於門口或其他醒目位置張貼未成年人請勿於深夜逗留警語，又或加強與警察機關通報聯繫機制，以期落實未成年人的保護義務，並兼顧公共營業場所負責人應盡的社會責任。