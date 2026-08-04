毒品觀護人在職訓練在雲林 法務部：提升戒癮處遇知能

為落實「新世代反毒策略行動綱領」第3期「穩定復歸、抑制再犯」目標，法務部8月4日、8月12日在雲林縣舉辦「115年度毒品業務觀護人、觀護助理員在職訓練」。法務部指出，訓練在提升各地檢署執行緩起訴戒癮治療人員的輔導知能與多元處遇品質，兩梯次計有122名觀護人、觀護助理員及全人計畫人員參與。

法務部保護司司長洪信旭致詞表示，深化「以人為中心」的毒品施用者減害與復歸策略，成功的關鍵在於第一線業務執行人員的專業能力。近年來各地檢署戒癮治療案件持續增長，考驗執行人員應變處理能力。

洪說，為提供觀護團隊更優質友善的職場環境，讓優秀人才長留久用，共同努力為國人構築更專業堅實的司法保護網絡，法務部持續爭取增加觀護助理員員額，預計在2028年度達到全國126名，案件比例達50：1之目標；另外自2027年度起新增一個薪資級距，凡任滿一年的觀護助理員從隔年次月起薪資將提升至每月3萬6200元。

法務部說，本次訓練課程聚焦三大核心，分別邀請台大醫院雲林分院黃偉烈主任講授「成癮的神經生理學基礎與復發預防」、台灣高等檢察署檢察官黃冠運講授「緩起訴附命戒癮治療及多元處遇」，以及由調查局調查專員王鐘鋒講授「依托咪酯等毒品之藥理作用、危害及檢驗介紹」。

透過豐富完整的課程訓練，以及實務專家的經驗交流，學員們對於毒品政策理念、執行法規依據，乃至於個案所會面臨的成癮問題，都有了更深一層的認識瞭解。

法務部表示，將與所屬檢察署共同努力，結合各公私立網絡單位資源，持續推動社區毒品施用者的戒癮治療與多元處遇工作，協助成癮者順利戒毒並重返社會，實現新世代反毒策略行動綱領「穩定復歸、抑制再犯」目標。

法務部在雲林舉辦「115年度毒品業務觀護人、觀護助理員在職訓練」。圖 /法務部提供