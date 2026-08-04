王忠義「弒母詐保」無罪...他遭羈押739天 法院決定補償295萬確定

南投縣男子王忠義（已改名王川行舟）被控弒父殺母詐領保險金，均獲無罪確定，檢方改過失致死罪嫌起訴，法院判刑1年2月定讞。王因殺人罪獲判無罪確定，針對案發期間遭羈押的739天提刑事補償，台中高分院以一日4000元計算，決定補償295萬餘元，王不服提覆審，司法院刑事補償法庭決定駁回，全案確定。

檢方原先起訴，王忠義夫婦因經濟窘迫、不堪長期照顧生病父親，2014年5月帶住院治療老父親到仁愛鄉中原部落，以鈍器重擊頭部致死，從中原橋丟下棄屍，再向警方謊報父親失蹤，直到隔年在河床上發現一具枯骨，才確認是王父。

另外，王忠義2014年10月帶妻兒及母親到國姓鄉種瓜溪河床抓蝦，直到天色昏暗支開妻兒後，將母親推落溪水，再按壓頭部進水中，確定母親無心跳，才將母親抱上岸，呼喊在下游的妻子報案，王母送醫不治。

王忠義殺父部分先獲無罪確定，弒母部分王忠義一審判無期徒刑，二審認為王母為意外溺斃，改判王無罪，判決被撤銷；更一審也認為極可能是單純意外落水溺斃，也無死者明顯被壓入水證據，再判無罪，判決仍被撤銷。

更二審變更檢察官起訴法條，依過失致死罪判刑1年2月，但最高法院認為判決未說明逕自變更起訴法條與事實的理由，有調查未盡及理由欠備之違法，撤銷判決發回。

更三審認為更二審認定的犯過失致死罪部分，與檢察官起訴事實不同，無從變更法條，須由檢方另案論處，另王涉犯殺害直系血親尊親屬罪部分，因已是第3次判決無罪，根據刑事妥速審判法規定而不得上訴，王無罪確定。

檢方另依過失致死罪嫌起訴王忠義，一、二審判決1年2月徒刑定讞。王聲請刑事補償，台中高分院以羈押一日4000元作為計算，決定補償王295萬6000元。王不服提覆審，認為應以一日5000元計算，司法院刑事補償法庭決定駁回確定。