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租屋搬走別留垃圾！新竹男雜物沒清空挨告 還得負擔訴訟費

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹林姓房東出租套房，租客吳男租約到期後雖已搬離，卻將個人物品及雜物留在屋內遲未清空。林男擔心自行清理恐衍生爭議，因此提告請求返還房屋。新竹地院審理後認定，租約已屆滿，吳男依法應返還房屋，並負擔訴訟費用。

判決書指出，林男於2023年12月與吳男簽訂租賃契約，出租位於新竹縣竹北市一處套房，租期自2023年12月25日起至2024年12月24日止，每月租金1萬6000元，押租金3萬2000元。契約明定，租期屆滿若未續約，承租人應將房屋恢復原狀並遷空返還。

林男主張，租約到期後雙方未再續租，吳男雖已搬離，但房內仍留有不少個人物品及雜物，遲未清運，也未正式交還房屋，導致房屋無法重新出租。為避免自行處理遺留物衍生後續爭議，因此請求吳男返還房屋。

吳男則表示，雙方當初簽約時曾約定，若最後一個月未依約繳納租金，即視為不再續租，屋內遺留物品也視為廢棄物，可交由房東自行處理。他指出，自己自2025年4月起未再繳納租金，租約已於同年5月終止，也同意房東進入屋內查看物品，認為房東再提告沒有必要。

法官認為，租賃契約已於2024年12月24日租期屆滿而消滅，且契約明確約定，承租人應於租約結束時立即遷空並返還房屋。林男之後也寄發存證信函，要求吳男限期搬離、回復原狀並返還房屋，可認已依法催告。

法官指出，依民法規定，租約終止後，承租人有返還租賃物的義務。雖然吳男已搬離，但房屋內仍留有其物品，尚未完成返還程序，判吳男應遷讓返還房屋，並負擔訴訟費用，全案得假執行。

新竹林姓房東出租套房，租客吳男租約到期後雖已搬離，卻將個人物品及雜物留在屋內遲未清空。（示意圖）聯合報系資料照
新竹林姓房東出租套房，租客吳男租約到期後雖已搬離，卻將個人物品及雜物留在屋內遲未清空。（示意圖）聯合報系資料照

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