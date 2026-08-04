台糖未通報苯駢芘超標 北市議員告發董座、食安專家吳明昌瀆職

中聯毒油事件延燒，台糖公司今年5月退驗中聯一批原料油，早就知悉一級致癌物苯駢芘超標，遭各界質疑未通報。台北市議員張斯綱、鍾沛君、柳采葳今下午至台北地檢署告發台糖隱匿未通報，董事長吳明昌涉犯違反瀆職罪。3人日前告發福部長石崇良、食藥署長姜至剛涉瀆職罪嫌，也將提訴狀建請檢調查扣專家會議的監視器追查中聯人員有無參加關鍵的下架會議。

張斯綱指出，高檢署主任檢察官陳宏達講的很好，「通報是義務不是恩惠」，我國食品相關法規不管是原料或半成品，碰到危害人體健康都有通報義務，台糖是否隱匿不報，董事長涉嫌瀆職。張表示，他嚴重懷疑台糖基層員工得知此情上報是否被蓋牌隱匿？董事長、總經理往上報經濟部，經濟部、行政院是否知情不處理？政府陷入蓋牌循環裡面？請檢察官拿出追查到底的決心，查清台糖何時知道、如何處置。

鍾沛君表示，台糖在5月18日發現異狀，只有告訴供應商，沒有通報申報、查報，已違反食安法。鍾也指出，吳明昌不是誤入叢林的小白兔，曾擔任屏科大食品安全管理研究所所長，也是食安中心主任，非常清楚所有汙染物的管理、食安規定，這並不是不小心或不知情犯的錯，而是故意為之，建請檢調機關嚴肅查清是否有重大過失或是故意的可能。台糖身為國營事業，對自己的定位是維護民生需求，照顧公共利益還有食品安全，今日此事不但是把民眾對台糖的信任踐踏在腳底，更是把自己過去宣示的公眾形象當成一個笑話。

3位議員7月9日至北檢告發福部長石崇良、食藥署長姜至剛涉瀆職罪嫌後，中聯人員被爆出參與專家會議。他們將再提出訴狀，建請檢調機關查扣專家會議的錄音錄影畫面，一併扣食藥署的監視器，釐清廠商何時離開、有無參加關鍵的下架討論會議。

柳采薇表示，台糖是一個政府持股超過50%的國營企業，吳明昌拿的是公共資源、執行的是公共信任，卻在食安事件中隱匿不報，今天告發是想請檢調釐清到底是誰讓台糖有底氣選擇自己拒收、私下跟廠商磋商，完全沒有通報。柳說，食安絕對沒有僥倖的一個空間，絕對不能蓋牌，更不能因為民進黨的政治利益，犧牲全民的健康，他們今天為全台灣的老百姓發聲，要告訴民進黨對全台灣的人民負責，不可以鴕鳥心態躲在後面。

張斯綱表示，行政院發言人講的都是政治操作，此事發生一個月，請問總統、行政院長動怒過說要查清楚嗎？如果國家最高權力者無關痛癢，底下行政院官員用什麼態度面對，當然無所謂啊、當然做政治操作啦，很遺憾總統府發言人在事發1個月還在做中央跟地方的政治鬥爭，連陳其邁都說不要再吵下去了。