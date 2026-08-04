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自辦重劃法定門檻讓審判長當庭暴怒 自承「修為不好」透露問AI被騙

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園地方法院審理華亞科技園區自辦市地重劃涉貪案，在審判長潘政宏對關鍵白手套廖俊松補行詰問前，先行釐清自辦市地重劃的法定門檻及行政程序。審判長認為鄭方辯護人對法規適用說明未能切中爭點而當庭氣噗噗，坦言曾問AI卻是錯誤資訊，認為仍須回歸法庭調查，釐清適用法律。

檢方起訴指出，鄭文燦涉嫌於華亞科擴大開發案中，與廖俊松等人達成期約行賄、收賄共識，並於收受500萬元後，利用市長職務協助相關事項。不過，庭訊聚焦於雙方是否真的達成刑法上的「期約合意」，以及廖俊松所稱送款行為與後續行政程序之間是否具有關聯。

在補行詰問前，審判長潘政宏追問鄭文燦及律師團有關自辦市地重劃的法律門檻，以及自辦市地重劃究竟應依何種法規認定地主同意比例，若法令已設有明確限制，行政機關是否仍有裁量空間，以及相關要求是否影響本案對價關係的認定。

審判長針對都市計畫、農業區變更使用審議規範及市地重劃程序提出說明，但因內容涉及多項行政函釋及程序問題，多次要求回到核心法律爭點，表示「不要天馬行空再給我講一大堆了啦，好不好？」隨後又說「我雖然年紀大，但是修為不好。」更直言「我真的受不了你們」要求鄭及律師團直接回答問題。

潘政宏當庭也透露，為理解本案涉及的複雜法規，他也曾透過AI查詢相關資料，但發現內容並非完全正確。他直言「我沒有你們那麼認真啦，我直接AI，那AI也會給我錯誤的訊息。」並強調，涉及都市計畫及行政程序的案件，仍須透過法庭調查及證據辯論確認事實。

由於法院對行政院函示、都市計畫農業區變更使用審議規範及自辦市地重劃相關規定仍有疑問，潘政宏表示，下午將請相關公務員到庭說明，並笑稱「下午大家都來上課」，要求針對法律依據及行政流程進一步釐清。

庭訊中，潘政宏也針對本案「期約合意」的成立時點提出討論，要求檢辯雙方針對相關法律構成要件進一步辯論。他指出，本案可能涉及不同情境，包括廖俊松等人先向鄭文燦提出請託，後續雙方互動是否形成期約關係；另一種可能則是行賄、收賄雙方在交付款項前，即已就賄賂與特定事項間存在約定。

審判長另提出假設情境，若相關人員對送交款項目的認知不同，也可能產生不同法律評價。例如送款當時是否已明確提出請託內容，或僅屬個人單方面期待，均可能影響法院對「期約合意」是否成立的判斷。潘政宏要求檢辯雙方就送款當時雙方主觀認知、後續行政行為及相關證據關聯性，於後續辯論程序中進一步說明。

廖俊松上午出庭作證時，針對審判長問他前往鄭文燦官邸一事，廖俊松回應，當時攜帶裝有現金的皮袋前往，並稱「最主要目的就是錢」，希望請託協助都市計畫變更及自辦市地重劃相關事項。

此外，法院提示廖俊松曾寫給鄭文燦的信件，其中提及「數月前部監聽電話之事」。廖俊松當庭確認，信中所述內容屬實。至於廖俊松以個人名義向行政院相關部會提出陳情，以及以台塑關係企業信箋向時任總統蔡英文陳情等資料，鄭文燦則表示，自己未曾與廖俊松共同拜會時任行政院長賴清德爭取本案，也未曾看過相關陳情文件。

鄭文燦在庭上重申，他與廖俊松之間沒有約定，也沒有合意，市府辦理華亞科擴大開發案均依照內政部相關決議及行政程序處理，雙方對案件期待並不相同。

法院下午將續行審理，並傳喚桃園市政府相關公務員到庭，就都市計畫變更、自辦市地重劃程序及相關法令適用等爭點進一步說明。本案後續仍將由法院依全案證據及雙方攻防內容判斷是否成立檢方起訴所指犯罪事實。

海基會前董事長鄭文燦今天上午如期出庭。記者陳恩惠／攝影
海基會前董事長鄭文燦今天上午如期出庭。記者陳恩惠／攝影

門檻 鄭文燦 收賄

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