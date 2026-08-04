幼兒園老是遲發薪水 2教保員決定不做了 訴請法官裁判 終於拿到資遣費

基隆市1所幼兒園2名教保員，因園方常遲發薪水離職，但拿到資遣費提告。業者指有告知如家長遲繳費用，發薪日將順延。兩人未交接工作就沒上班，屬自願離職。法官審理後，指業者未按時發薪，教保員得終止勞動契約，判應分給付資遣費22萬多元、14萬多元。

判決指出，游女自2025年10月，劉女自2019年4月先後受雇在鄭男經營的幼兒園擔任教保員職務，月薪分別為4萬1000元、3萬9200元，並約定發薪日為每月5日。

兩名教保員說，鄭男經常未按時發放薪水，如去年1月薪資分在1月7、16日發放， 6月薪資10、19日發放，7月薪資11、21日發放，9至12月也都延遲，不依勞動契約給付工作報酬。

兩名教保員並指鄭男自去年7月起，即未依法為兩人按月提撥勞工退休金，去年9月起至今年1月止，雖自薪資中按月扣繳勞保自負額，卻未依法向勞工保險局繳納，等到劉女向勞保局申請失業給付遭拒，才知鄭男違反勞動契約或法令，損害勞工權益。

勞動基準法第14條第1項規定，雇主不依勞動契約給付工作報酬，或違反勞動契約、勞工法令情事，致有損害勞工權益，原告自得不經預告終止勞動契約，勞工得不經預告終止契約。

兩名教保員說，今年1月間分別依就業保險法所稱「非自願離職」定義原因，通知鄭男要終止勞動契約，最後工作日分別為今年1月22、23日。兩人訴請鄭男應分別給付資遣費22萬多元和14萬多元，並開立非自願離職證明書。

鄭男答辯，原告提出離職，表示做到今年1月30日，並使用特休假抵充剩餘上班日數。他告知需完成工作交接才能離職，且她們已無特休假，要求照常回園上班，但兩人未完成工作交接，也未回來上班，應屬自願離職。

鄭男說，原告擔任帶班教保員，經常遲交、缺交教師周誌，家長座談會無家長出席，事後也未依規定電話訪問或後續聯繫，導致家長投訴，工作表現不佳，有違反勞動契約義務情事，但他並未因此扣減薪資，僅在完成工作後再發加班費。

鄭男主張，雙方僅口頭約定原則上每月5日發薪，但也有告知員工，如家長拖欠遲繳費用，發薪日將順延，每次順延均逐一通知員工並取得員工同意，並無不依勞動契約給付工作報酬情事，聲明駁回告訴。

基隆地方法院法官審理後指出，被告經常未按時於每月5日發薪，原告主張得依勞基法終止勞動契約有理。游女和劉女今年1月26日又分別傳訊鄭男，提及「已向市府提出調解申請」、若園所能協助提供非自願離職證明和資遣費、「非自願離職等內容，可以立即終止合約」等語，表達將終止勞動契約意思，應即生終止勞動契約效力。

鄭男辯稱遲延給付薪資有徵得兩名原告同意，且告知兩人離職日期為今年1月30日，並應先完成交接，且兩人工作表現不佳。法官指鄭男並未提出證據，不足採信。

法官說，鄭男既有違反勞基法情事，兩名教保員依法得不經預告隨時終止勞動契約，請求給付資遣費依法有據。依勞動部網站資遣費試算表，判決鄭男應給付游女資遣費22萬6461元、給付劉女資遣費14萬5072元，並鎮開立非自願離職證明書。全案可上訴。