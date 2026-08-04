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患癲癇仍錄取竹科組長 廠醫怕他掉電鍍槽改調辦公室 她提告敗訴

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

高姓女子至竹科面試時即告知患有癲癇，仍獲某科技公司錄取擔任組長。不料因工作須接觸化學品及電鍍槽，職醫評估癲癇若突然發作恐釀工安事故，公司要求改調辦公室職缺、少領3000元，她拒絕後遭資遣。新竹地院認定公司基於職安考量調職、解僱合法，判高女敗訴。

判決書指出，高女透過104人力銀行應徵某科技公司製造課組長職缺，2025年8月完成兩次面試，並主動告知自己有癲癇病史。公司評估後仍寄發聘書，約定同年9月1日報到，薪資由底薪3萬2000元、職等加給3500元及主管津貼3000元組成。

高女主張，她第一次到公司報到時因身體不適未完成手續，雙方同意改到9月4日再報到。沒想到接受廠醫健康諮詢後，公司便通知她改任生管助理，工作地點改到辦公室，主管津貼也被取消。她認為公司未先觀察實際工作情形，也未提出其他合理調整措施，就片面降職減薪，因此拒絕接受，並申請勞資爭議調解。

公司則表示，廠醫問診時，高女自述2025年已發作癲癇約10次，另有眩暈、失去姿態控制等症狀。由於原職務須長時間待在無塵室、生產線巡視、接觸化學品及電鍍槽，也可能輪值夜班，若工作中突然發病，恐造成嚴重工安事故，因此依職醫建議安排較安全的生管助理職務，希望避免單人作業、化學品暴露及輪班風險。

法官審酌，兩名職業醫師均認為高女現階段不適合從事原組長工作，並建議調整至非接觸化學品、非單人作業及非輪班職務。公司依專業醫療意見調整工作內容，具有業務及職業安全上的必要性。

法官認為，取消3000元主管津貼，是因不再擔任主管職，而非違法減薪。高女拒絕接受合法調職後，公司依勞動基準法以不能勝任工作終止勞動契約，符合解僱最後手段原則，因此駁回她確認僱傭關係、補發薪資及提繳勞退等請求，全案仍可上訴。

高姓女子至竹科面試時即告知患有癲癇，仍獲某科技公司錄取擔任組長。不料因工作須接觸化學品及電鍍槽，職醫評估癲癇若突然發作恐釀工安事故，公司要求改調辦公室職缺、少領3000元。（示意圖）。圖／123RF
高姓女子至竹科面試時即告知患有癲癇，仍獲某科技公司錄取擔任組長。不料因工作須接觸化學品及電鍍槽，職醫評估癲癇若突然發作恐釀工安事故，公司要求改調辦公室職缺、少領3000元。（示意圖）。圖／123RF

癲癇 竹科 辦公室

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