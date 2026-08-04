醉男派出所尿尿還對警吐口水、嗆三字經 遭判拘役20日

台中市林姓男子因酒醉失控被帶回派出所，今年初在派出所內脫序小便，警員依法管束時，他朝員警連續吐兩口口水、怒罵「毋成囝仔，〇娘〇掰〇」，警方將他依妨害公務送辦，林男坦承酒後失態。台中地院審理後，考量林男已與員警達成調解，依侮辱公務員罪判處拘役20日，得易科罰金2萬元，仍可上訴。

判決指出，林男在2026年3月14日凌晨1時許，在台中市大雅區雅神路的超商前因酒醉失控，遭到場處理糾紛的警員，帶回馬岡派出所調查。

未料林男在派出所內脫序小便，隨後大聲咆哮且有攻擊自傷傾向，同日凌晨4時13分許，盧姓警員為維護其安全滿足其如廁需求，強制將他帶往拘留室戒護。

林男心生不滿，朝警員連續吐口水2次，經告知違法後更以三字經飆罵，警方依妨害公務罪送辦。

台中地院審酌，林男未能理性控制情緒，在警員依法執行職務時，以髒話侮辱，實不足取，但考量其犯後坦承犯行、態度尚佳，已與盧姓員警成立調解，警員也具狀撤回告訴，犯罪所生損害已有減輕，兼衡其大學畢業之智識程度與家庭狀況等情狀，量處拘役20日，可易科2萬元，仍可上訴。