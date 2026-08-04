庫錢灰渣丟山坡影響大台北地區水源 天昊公司2人起訴求刑4年

代燒庫錢、紙紮的「東丰金爐」天昊公司股東兼總會計劉明筆，涉嫌指使員工張敬亭載運灰渣廢棄物棄置在新北市石碇區、新店區山坡，嚴重危害大台北地區飲用水源。台北地檢署今偵結，依廢棄物清理法未依規定領有廢棄物清除處理許可文件，從事廢棄物清除、處理罪起訴2人，均求刑4年徒刑，天昊公司科以5百萬罰金。

此案因新北市府環保局陸續發現大量廢棄物，會同警政署保七總隊、新店警分局組成專案小組，調閱監視器、比對車牌發現，張開貨車違反傾倒情事。檢方追查，天昊公司以「東丰金爐」招攬業務，長期代為焚燒台北市多家禮儀業者、喪家委託焚燒庫錢、紙紮，長期在凌晨時段載運灰渣廢棄物到荒蕪人煙、無監視器的新北市石碇區、新店區山區、邊坡，傾倒數量不詳的灰渣廢棄物。

檢方追查，劉明筆為規避每公噸1.8萬至3.5萬元不等的合法處理費用，以每車8千元報酬指使員工張敬亭丟棄灰渣廢棄物，張用帆布遮蓋灰渣廢棄物，用小貨車載到山區丟棄，且拍下貨車裝滿灰渣廢棄物的照片傳到工作群組請領款項。

檢方指出，山區位置鄰近大台北關鍵水利設施、集水區，龐大數量灰渣廢棄物經長期風吹雨淋、破袋滲透入土，嚴重危害大台北地區飲用水源，戕害自然生態環境，更需要大量人力物力清除以回復原狀，向法院求處4年重刑，天昊公司求科500萬元罰金，以資懲戒 。

檢方指出，天昊公司帳務、發放薪資都是劉明筆負責，工作群組中的成員鄭姓股東查無指示非法棄置廢棄物或參與決策，給予不起入處分：張敬亭的劉姓女友夜間陪同張駕車出門，但查無證據協助搬運或傾倒，犯罪嫌疑不足，不起訴。