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Bolt司機丟包台64線輾死高材生 新北院確定11／4下午全線封路勘驗

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

Bolt司機林宇濬今年1月深夜，涉嫌在台64快速道路上路肩丟包温姓政大高材生，以致温男慘遭後車輾死。新北地方法院今續開準備庭，確定將在11月4日下午約2時40分重回現場勘驗，且依據交通部公路總局養護單位建議，屆時將採提前20分鐘全線封閉方式，勘驗時間約20分鐘。

上次開庭時，林男律師在後續調查證據階段，向合議庭聲請重回案發現場實地履勘，理由為案發地雖已有現場照片、監視器等畫面，及相關證人如後方司機、到場員警證詞，但仍有讓國民法官感受案發地空間感和立體感的必要，相信會帶給國民法官不同的實際感官體驗。

由於台64線快速道路屬新北市交通要道，封路勘驗事關重大，但合議庭幾經評議，仍認有其必要，因此諭知於11月4日下午與合議庭法官、國民法官、檢察官、律師、書記官、助理回到現場，封去兩線道進行勘驗。

審判長開庭時表示，根據公路總局養護單位回函，建議勘驗採全線封閉以確保安全，屆時公路總局、新北市交通大隊等單位會提前在下午2時20分封路，預計2時40分開始勘驗，時間約為40分鐘，儘量減少對交通的衝擊。

但由於法院公務車不足，死者家屬律師，包括訴訟代理人、訴訟參與人則須自行前往，公訴檢察官則表示此部分檢方也可派出，支援院方將人載往勘驗現場。

審判長指出，全案審理關鍵將視林男是否主觀、故意或過失，而涉犯遺棄致死、過失致死或殺人罪，同時也詢問雙方有無意願和解？林男律師表示有意願，但死者溫男家屬律師，則表示家屬沒有意願進行修復式司法，至於和解應先請對方提出有建設性或有誠意的方案再來討論，屆時家屬應不會到場，將全權委任律師處裡。

審判長庭末諭知，全案準備程序完畢，定11月2日起至11月6日間密集審理，11月6日下午宣判。另8月28日上午先排定調解，希望雙方律師能回去跟各自當事人溝通。

Bolt司機林宇濬（戴帽者）今年1月深夜，涉嫌在台64快速道路上路肩丟包温姓政大高材生，以致温男慘遭後車輾死，新北地院今再度開庭。記者蔣永佑／攝影
Bolt司機林宇濬（戴帽者）今年1月深夜，涉嫌在台64快速道路上路肩丟包温姓政大高材生，以致温男慘遭後車輾死，新北地院今再度開庭。記者蔣永佑／攝影

Bolt 丟包 司機

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