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都更危老地主找議員陳情 控訴建商收款未施工 怒告詐欺2578萬元

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

捷運古亭站附近巷弄、台北市晉江街4名地主向台北市議員鍾小平陳情，他們與許姓營造建商簽訂總價1.2億餘元合約，並交付第1期訂金2578萬餘元，期盼危老都更，但建商收款超過1年，未申報開工、未進場施作工程，甚至要求再支付同額款項，引發營造糾紛。地主們今至台北地檢署提告許姓建商涉嫌詐欺取財。 

鍾小平指出，許姓建商先收取2500萬餘元後，拆掉房子卻不蓋了，住戶向建商詢問後續，對方稱現金已挪用，現在一名86歲老翁每月花3萬元租屋，危老建照快過期，接獲陳情幫忙伸張正義；都更蟑螂越來越多，還聽聞很多工地這樣處理、到處騙錢，請台北地檢署檢察長重視此事，希望有強制處分。住戶們今在地檢署門口指出，希望許先生趕緊蓋房，讓他們可以回家住，不要把錢拿走了，卻不做事，挪用到其他地方。

5間房屋中的4名地主指控，建商承攬1.2億餘元的工程，收下第１期簽約訂金2578萬6285元，但收款迄今超過１年，建商未向主管機關申報開工、未採購材料、未派員進場施作工程，他們催促建商開工，但建商卻稱再給付與簽約金相同金額，才願意開工，因而提告詐欺取財罪嫌。

台北市晉江街4名地主向市議員鍾小平陳情，並至台北地檢署提告建商涉嫌詐欺騙走簽約金。記者蕭雅娟／攝影
台北市晉江街4名地主向市議員鍾小平陳情，並至台北地檢署提告建商涉嫌詐欺騙走簽約金。記者蕭雅娟／攝影

都更 議員 建商

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