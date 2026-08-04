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國軍五八砲指部遭偷倒廢土...不肖業者辯「只是幫忙開車」下場曝光
台中市連姓男子去年間涉與同夥駕駛曳引車，載運大量營建廢棄混合物，在陸軍十軍團五八砲指部的土地傾倒，幸好有一名士官巡查時發現「這裡怎有挖土機與廢土」，趕緊報案，檢警循線查獲連男等4人。台中地院審理期間，連男等人坦認涉案，依違反廢清法，分判1年6月至2年6月徒刑，不法所得16萬餘元沒收，案經上訴，台中高分院近日審結，駁回上訴，維持原判。
判決指出，連男與蘇姓、蕭姓及詹姓男子均未領有廢棄物清除許可文件，但為賺取清運營建廢棄物的16萬9000元的酬勞，由蘇男在2025年9月間尋得台中市大雅區屬於五八砲指部的土地，作為棄置場址，隨後由連男、蕭男提供曳引車、擔任司機，載運營建廢混合物，再由蘇男在外圍把風，詹男則駕駛挖土機挖坑掩埋。
2025年9月18日中午12時許，軍方下士巡視場地發現異常後報警處置，全案因而曝光。
檢方認定，連男等人無許可文件私設土尾，將廢棄物違法清除與掩埋，依違反廢棄物清理法起訴。
台中地院審理時，考量連男等4人在準備程序、審理時，都坦承犯行，審酌各自之犯罪分工、智識程度與沒收犯罪所得等情狀，依共同犯廢棄物清理法第46條第4款之非法清除、處理廢棄物罪，判處連男2年6月、蕭男2年2月、蘇男2年8月、詹男1年6月。
連男等人不服一審判決提起上訴，主張已坦承悔過，辯稱「只是幫忙載運或開車」等邊緣工作，一審量刑過重，請求從輕量刑、給予緩刑。
台中高分院近日審結，認定原審已充分考量連男等人的犯後態度，以及各項量刑條件，而且連男等人無視環保法規侵入國軍土地濫倒廢棄物，原判決量刑妥適，判決駁回上訴，尚未確定。
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