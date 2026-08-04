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鄭文燦貪汙案今將由審判長補詰問 釐清500萬是否為對價

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

海基會前董事長鄭文燦被控於市長任內收賄，桃園地院今將由審判長針對關鍵證人廖俊松進行交互詰問，下午則傳喚時任桃市府都發局科長歐政一出庭，合議庭將釐清廖俊松前後矛盾的證詞，並透過官員的證詞，驗證 500 萬元款項與市府決策之間是否存在對價關係。

上午庭訊重點將由合議庭對白手套廖俊松補充訊問。審判長潘政宏在今年6月 9日庭訊後，當庭裁示再次傳喚，主因在於廖俊松於5月19日及6月9日兩次法庭應訊中的證詞，與偵查中的說法有顯著落差。

審判長潘政宏觀察，廖俊松在前次下午庭訊時因體力不支，出現反應遲鈍、聽力不佳及答非所問的狀況。為確保證詞準確性，法院特別安排上午廖俊松「精神狀態比較好」的時段進行訊問，旨在釐清他於2017年9月14日晚間前往官邸交付500萬元時，與鄭文燦具體的交談內容，以及其對「自辦重劃」與「區段徵收」行政邏輯的理解是否受外力誘導。

下午庭訊則由時任市府都發局科長歐政一以證人身分出庭。歐政一於2017年9月7日由鄭文燦主持的會議中扮演行政執行角色，該次會議結論三提到以「市地重劃」方式辦理 9.12 公頃開發案，被檢方視為有利於廖家的行政論述轉折。檢方主張，市府當年將該案導向「國家重大建設」，是為了協助廖家規避100％ 地主同意的嚴格門檻，並以此作為500萬元款項的對價。

鄭文燦涉貪案今又一整天開庭，上午由合議庭對廖俊松交互詰問，下午則由時任官員出庭作證，此為鄭文燦今年6月9日出庭應訊。圖／聯合報系資料照
鄭文燦涉貪案今又一整天開庭，上午由合議庭對廖俊松交互詰問，下午則由時任官員出庭作證，此為鄭文燦今年6月9日出庭應訊。圖／聯合報系資料照

鄭文燦 貪汙 廖俊松

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