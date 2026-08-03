快訊

川普的惡夢！伊朗新戰略「漸進式升高衝突」跟美國耗 不正面硬槓

聽新聞
0:00 / 0:00

逼少女賣淫逃跑…黑幫份子強灌酒殘忍凌虐 累計判152年6月

中央社／ 新北3日電

<a href='/search/tagging/2/竹聯幫' rel='竹聯幫' data-rel='/2/103632' class='tag'><strong>竹聯幫</strong></a>弘仁會成員涉脅迫未成年少女從事<a href='/search/tagging/2/性交易' rel='性交易' data-rel='/2/103652' class='tag'><strong>性交易</strong></a>，少女逃跑遭拘禁以<a href='/search/tagging/2/菸蒂' rel='菸蒂' data-rel='/2/242264' class='tag'><strong>菸蒂</strong></a>燙身還強迫吞食菸蒂凌虐。圖／AI生成
竹聯幫弘仁會成員涉脅迫未成年少女從事性交易，少女逃跑遭拘禁以菸蒂燙身還強迫吞食菸蒂凌虐。圖／AI生成

竹聯幫弘仁會成員陳男等人涉脅迫未成年少女從事性交易，少女逃跑被抓回後，遭陳男等人拘禁以菸蒂燙身還強迫吞食菸蒂凌虐。新北地院日前認陳男犯17罪，累積刑度達152年6月。

根據判決書，竹聯幫弘仁會成員陳姓男子平日在新北三峽經營刺青店，112年7月間以賺取贖身款項、給付租金為由，脅迫未成年女子進行性交易，並從少女每日1萬元的性交易報酬中，抽走7千元與簡男瓜分，僅留3千元給少女。

同年7月25日，少女不願再從事性交易，當天接客結束後帶著1萬元逃跑，陳男發現後心生不滿，指示其他人將少女帶回刺青店，由簡男及妻子陸女等人以鎮暴槍裝BB彈及玻璃彈射擊少女，持菸蒂燙其身體並強迫吞食，又毆打頭部、甩巴掌，警告少女不能再逃跑。

少女之後被迫持續接客，112年8月間因不堪承受再度逃離刺青店，但隨即又被強行帶回，陳男、簡男、陸女等人先將少女綑綁在鐵椅上並褪去衣物，持西瓜刀刀背劃過少女皮膚、再持熱熔膠條毆打，並輪流持菸蒂燙身軀。

眾人112年8月3日至10日期間持續拘禁凌虐少女，不僅持鋁棒毆打其後腦勺、強灌烈酒，甚至將仙女棒黏在少女的胸口及手臂點火燃燒，導致少女全身多處傷勢。

另外，陳男因不滿組織內少年打量其前妻腿部，111年8月間將少年約在刺青店見面，當面質問並毆打少年，其他成員則持刀砍少年大腿，導致少年右大腿穿刺撕裂傷併肌肉斷裂等傷勢。同年9月，少年出院後想退出幫派，陳男出言恐嚇，若不交付50萬元就不得退出，逼少年簽立50萬元本票。

案經新北地院審理，合議庭表示，陳男、簡男2人為賺取金錢，無視少女拒絕使其從事性交易，侵害其健康及自主意願，扭曲價值觀，影響身心及人格發展，應嚴予非難。

合議庭認陳男犯兒童及少年性剝削防制條例意圖營利以脅迫使少年為有對價之性交行為、成年人與少年共同對少年犯加重私行拘禁等17罪，判處累積刑度152年6月。簡男犯14罪，累積刑度135年4月。因2人另涉詐欺、毒品、公共危險等案件，將待所犯案件全部確定後再由檢察官聲請裁定應執行刑。至於陸女則犯2項加重私行拘禁罪，應執行有期徒刑3年6月。可上訴。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

菸蒂 賣淫 三峽 竹聯幫 刺青 性交易

延伸閱讀

新北國中生遭割頸身亡…乾哥乾妹一審要賠938萬 高院二審今再開辯論

魔爪伸向智障異父妹...兄自認「她不會告」 二度侵犯遭判5年2月

「角頭」臨演李振豪犯台版柬埔寨案…拐人當豬仔獲利 再判18年定讞

白沙屯進香爆性騷？軍人被控襲胸女信徒 獲判無罪確定「關鍵理由」曝

相關新聞

逼少女賣淫逃跑…黑幫份子強灌酒殘忍凌虐 累計判152年6月

竹聯幫弘仁會成員陳男等人涉脅迫未成年少女從事性交易，少女逃跑被抓回後，遭陳男等人拘禁以菸蒂燙身還強迫吞食菸蒂凌虐。新北地...

收押！里長高敏裕A公費又勒索攤商貪23萬 遭中院裁定續押

台中市北區邱厝里長高敏裕遭控上任逾10年間，虛報聘用人員詐領公費補助款、假借公益名義侵占公有資源，加計免繳場地租金及侵吞轉租款項，不法所得27萬餘元，另涉嫌向轄內雞排攤商恐嚇「不配合就叫警察天天來開單」強索財物未果，檢方上月初搜索後，聲押獲准，今依貪汙等罪起訴，移審台中地院審理，院方認定羈押理由仍在，今天下午裁定羈押禁見。

雲林婦人「死了7年」卻因1包滷牛腱意外「復活」

雲林陳姓婦人在南投偷滷牛腱失風遭逮，警方核對身分發現她在6年前被宣告死亡，員警傻眼通報其戶籍地警方比對身分，確認是同一人，依法送辦後獲不起訴處分。經雲林地檢署向法院聲請撤銷其死亡宣告，近日裁定撤銷，讓陳婦「復活」。

交通欠費56案共逾11萬元 他驚見房產查封無法過戶秒清償

行政執行署強力執行「交通專案」，日前發現陳姓義務人欠費萬元未繳，且即將移轉房產所有權，旋即辦理查封，陳發現房產無法過戶，立刻將積欠費用全數繳清；行政執行署呼籲，民眾應依限繳納欠款，切勿心存僥倖。

公務員買冷氣不成恐嚇廠商勞檢、開罰 桃市府記大過汰除

桃園市勞動局勞檢處一名蘇姓檢查員今遭冷氣經銷商指控，在私人消費糾紛中多次表明自己任職勞動局，甚至揚言對品牌商勞檢、開罰，引發熱議。桃園市勞檢處稍早表示，經內部考核審議，認定蘇員言行已逾越公務員應有分際，決議記一大過、考列丙等，並予以汰除、不予續聘。

300CC黃牌重機遭強制執行1元起標 執行署台南分署明拍賣會還有大貨車

行政執行署台南分署明天上午10時起，在台南市中西區忠義路1段125巷12號二樓拍賣室，舉辦動產拍賣會，拍賣物品有國瑞大貨車、三陽汽車、現代貨車、BENELLI機車、PIAGGIO機車以及公司股份，特別黃牌重機1元起標，明上午9時30分起開始登記，10時起競價拍賣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。