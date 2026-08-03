交通欠費56案共逾11萬元 他驚見房產查封無法過戶秒清償

行政執行署強力執行「交通專案」，日前發現陳姓義務人欠費萬元未繳，且即將移轉房產所有權，旋即辦理查封，陳發現房產無法過戶，立刻將積欠費用全數繳清；行政執行署呼籲，民眾應依限繳納欠款，切勿心存僥倖。

行政執行署士林分署指出，陳姓義務人長期積欠牌照稅、汽車燃料使用費、停車費及多筆交通違規罰鍰，共56案，累計欠費逾11萬元，士林分署雖多次執行其銀行存款，仍未能全數清償。

士林分署7月22日發現，陳名下位於台北市士林區的房產即將辦理所有權移轉，旋即囑託地政機關辦理查封登記，陳發現房產遭查封而無法過戶，隔天馬上到士林分署一次繳清全部欠款。

士林分署表示，行政執行署持續推動「交通專案」，針對積欠使用牌照稅、交通違規罰鍰、停車費、汽車燃料使用費及國道通行費等案件強力執行，今年5月至7月已徵起1億2861萬餘元，查封不動產39筆、查扣汽機車18輛，完成酒癮治療轉介63件及老舊機車切結報廢轉介57件。

道路交通安全攸關全民生命、身體及財產安全，將持續結合跨機關合作及科技執法措施推動「交通專案」，對於此類案件強力執行。

民眾應依限繳納各項欠款，切勿心存僥倖，以免遭受財產查扣等強制執行，影響自身權益；對具有酒癮風險或有其他協助需求的義務人，也將持續提供戒治轉介及相關輔導資源，透過執行與關懷並進，營造更安全的社會環境。