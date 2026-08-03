公務員買冷氣不成恐嚇廠商勞檢、開罰 桃市府記大過汰除

桃園市勞動局勞檢處一名蘇姓檢查員今遭冷氣經銷商指控，在私人消費糾紛中多次表明自己任職勞動局，甚至揚言對品牌商勞檢、開罰，引發熱議。桃園市勞檢處稍早表示，經內部考核審議，認定蘇員言行已逾越公務員應有分際，決議記一大過、考列丙等，並予以汰除、不予續聘。

據了解，事件起因於一筆冷氣買賣。林姓經銷商指稱，雙方因交易未能達成共識，他決定婉拒接單後，未料蘇男在雙方通話過程中多次表明自己任職桃園市勞動局，並提及可對品牌商進行勞動檢查及裁罰，甚至表示可透過內部關係查詢相關資料。

勞檢處傍晚表示，蘇員為聘用勞動檢查員，昨天接獲投訴後，今天立即召開內部考核審議小組，針對相關事證及當事人陳述進行審議。經小組認定，蘇員在私人消費爭議中，多次表明職務身分，並以職務相關言詞向業者施壓，已逾越公務人員應有分際，足以影響民眾對行政中立及公正執法的信賴，也損及政府形象及機關聲譽。

勞檢處指出，考核審議小組綜合考量事件情節、對機關聲譽造成的影響及相關規定後，決議依公務員服務法及相關考核規定，核予蘇員記一大過、考列丙等，並予以汰除、不予續聘。

勞檢處強調，勞動檢查職權依法行使，絕不容許任何人利用公務身分或職務影響力處理私人事務。未來將持續落實公務紀律、廉政教育及行政倫理訓練，強化同仁法紀觀念，維護行政中立及政府公信力，確保勞動檢查工作依法、公正執行，保障民眾權益。