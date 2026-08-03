300CC黃牌重機遭強制執行1元起標 執行署台南分署明拍賣會還有大貨車

行政執行署台南分署明天上午10時起，在台南市中西區忠義路1段125巷12號二樓拍賣室，舉辦動產拍賣會，拍賣物品有國瑞大貨車、三陽汽車、現代貨車、BENELLI機車、PIAGGIO機車以及公司股份，特別黃牌重機1元起標，明上午9時30分起開始登記，10時起競價拍賣。

台南分署指出，拍賣活動較吸睛的標的為2015年份BENELLI機車、300CC，該車輛滯欠牌照稅3692元、公路使用養護安全管理費1800元、罰鍰2600元，合計金額8092元，本次為第一次拍賣，未訂底價，歡迎有興趣的民眾參加應買。

另外，還有華泰商業銀行股份57股、統聯汽車股份有限公司股份405股、八德開發股份有限公司股份1006股及有限公司出資額等，歡迎民眾競標；請有意參與的民眾攜帶國民身分證或相類的身分證明文件，交給工作人員登記並領取號碼牌，才能參與競價拍賣。

分署表示，為方便民眾觀覽拍賣物，已將拍賣資訊及拍賣物照片公告於分署網站，歡迎民眾查詢閱覽。

行政執行署台南分署明天上午舉辦動產拍賣會，黃牌重機1元起標，自上午9時30分起開始登記，10時起競價拍賣。圖／分署提供