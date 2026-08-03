警察包庇鍾文智涉貪汙5罪一度羈押禁見 今出庭全不認罪

台北市警信義分局福德街派出所前副所長李俊良涉協助外逃重大經濟犯鍾文智判刑定讞後潛逃，95次偽造鍾的不實報到紀錄，依圖利多罪起訴；台北地院今傳喚李出庭，李委由律師辯護，全部否認犯罪。

檢方起訴，李俊良明知鍾文智2021年10月5日起應於每周一、四、六前往福德街派出所報到，竟將報到紀錄表自值班台取走，替鍾文智在案件紀錄表上簽名，虛偽不實登載95次，讓鍾文智得以減油資113.562元。

此外，李俊良每月本薪8至9萬元，加班費約1萬7000至1萬9000元，總計每月收入約10萬餘元，但檢方調閱李俊良金融帳戶發現，李2022年至2024年以現金存入的款項增加260萬4000元，來源可疑，與他收入顯不相當。

檢方也認為，李俊良2018年11月4日晚間9時39分、翌日下午6時44分以其帳號密碼登入「勤區查察處理系統」虛偽登載「家戶查訪」事由，查詢簡姓、葉姓民眾的個人戶籍資料，並將資訊告知鍾文智的司機葉仲清，葉再轉知鍾。

檢方查辦聲押李獲准，起訴時認定李俊良涉犯圖利、財產來源不明、偽造文書、個資法、洩密5罪，具體求刑8年，李移審後獲裁定80萬元交保。

李俊良今天出庭否認犯罪，李的律師林俊儀表示，偵查卷內檢方並未舉證李俊良替鍾文智簽到的事實，且派出所辦理被告簽到另有勤務指揮中心、分局偵查隊兩道覆核機制，李不可能單純包庇鍾文智。

林俊儀說，依檢方起訴包庇鍾文智的案卷附表時間，李俊良2022年4月18日到8月17日在中央警察大學受訓4個月，但檢方推論這段期間李也涉案，違反證據法則。

林俊儀表示，檢方控訴李俊良讓鍾文智減少報到所需成本油資，不過，檢方起訴的犯罪事實包括福德街派出所搬遷前後，搬遷前，鍾文智的家距派出所51公尺、搬遷後距800公尺，鍾走路即可報到，不必耗費汽油；林以知名富商翁茂鍾案為例，稱李俊良最多只涉偽造文書，不生圖利問題。

關於檢方指控違法查個資一節，李俊良不否認有查詢，辯稱是因鍾文智表示要對2人提告詐欺，因公務需要查證2人是否住在轄區內，他不是基於私人目的查資料，更沒有洩密給鍾文智。

林俊儀主張未經法庭詰問的供述證據不具證據能力，向法官聲請傳喚20多名證人和李俊良對質。

公訴檢察官對證人名單沒意見，強調就算李俊良於警大受訓，但李訓期是否住宿在警大而無回到派出所也有調查必要，法官庭末訂10月5日再開一次準備程序庭決定證人出庭順序。

外逃重大經濟犯鍾文智。圖／聯合報系資料照