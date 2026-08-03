出獄1年多又持剪刀搶超商 嘉義59歲累犯遭檢方求刑10年

59歲吳姓男子過去曾因毒品、竊盜、強盜等案件多次入獄，去年3月才服刑完畢出獄，今年6月卻涉嫌持剪刀抵住嘉義市超商店員背部、頸部，搶走收銀機內2萬1000元。嘉義地檢署偵結依攜帶兇器強盜罪嫌起訴，檢方認為吳男反覆犯罪、難以矯正，具體向法院求刑10年。

嘉檢起訴表示，吳男過去因毒品、竊盜、強盜等案件接續入監服刑，2025年3月18日縮短刑期執行完畢出獄，但出獄約1年3個月後，又因缺錢花用涉嫌犯下強盜案。

檢方調查，今年6月13日凌晨2時30分左右，吳男前往嘉義市西區文化路一家超商，涉嫌持剪刀抵住莊姓店員背部、頸部，使店員無法反抗，被迫開啟收銀機。

吳男隨即從收銀機拿走現金2萬1000元後離去，並將部分贓款花用。店員事後報警，警方調閱沿線監視器追查；全案查獲後，其中7000元已返還。

檢方表示，吳男在警詢及偵訊時均坦承犯行，相關說法與店員、證人證述大致相符，另有監視器畫面、現場照片、扣押資料及檢察官勘驗筆錄等佐證，認為犯罪事證明確，依攜帶兇器強盜罪嫌起訴。

檢方並認為，吳男服完有期徒刑後5年內再犯重罪，且屬相同罪質犯罪，符合累犯規定，建請法院加重其刑。起訴書更直言，吳男成年後反覆因案入監，年近60歲仍持械深夜強盜超商，嚴重危害社會治安，認為難以矯正，因此具體向法院求處有期徒刑10年。