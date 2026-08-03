火葬場員工收賄案外案 火化遺體數量分杯羹…黑幫成員判刑10月

新北市殯葬處三峽火化場員工集體收賄案「案外案」，天道盟不倒會成員紀騰翰及板橋分會前會長金榮光的兒子金智偉、姪子金世偉及小弟陳廷郡，偷拍火化場員工收賄畫面後，「黑吃黑」要求分一杯羹。新北地方法院依共同犯恐嚇取財罪嫌，判刑紀騰翰10月徒刑，其餘3人各判6月均緩刑3年。

檢警查出，已歿的金榮光經營的經營「送行者」、「祥藝」等殯葬公司，長年把持新北市三峽火葬場抬棺市場，因此得知上述火化場員工會利用收取火化許可證明書時，向部分殯葬業者索賄且獲利甚豐；金榮光在警方偵辦期間已過世，因此未遭移送。

判決指出，金榮光與兒、姪、紀、陳4男共謀，以偷拍火化場員工收賄過程向三峽火化場操作員恫稱如不聽其指示付款將揭發，2020年2月員工陪同火化場領班到紀男於板橋經營的花店，要求依每天火化場火化遺體數量，每具200元定期上繳賄款，截至金榮光2022年５月過世後，收取4百多萬元，紀騰翰後續接手經營金榮光抬棺事業，也接手索賄金額達97萬9000元。

紀騰翰矢口否認有何幫助或共同恐嚇取財犯行，依共同犯恐嚇取財罪，處10月徒刑，犯罪所得97萬9000元宣告沒收或追徵其價額。金榮光兒金智偉、姪子金世偉及小弟陳廷郡坦認犯行，緩刑3年，分別提供120、90、90小時義務勞務，並各接受3場法治教育課程，緩刑期間付保護管束。