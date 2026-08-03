快訊

桃園為何無市立醫院？ 張善政：市府給3大學土地 中央不給錢蓋

「油不得你」續集上線！萊爾校長再入鏡 製作人：最誠實是那桶油

全民瘋「四貸同堂」！不只怕錯過台股行情 理專也推了一把

聽新聞
0:00 / 0:00

稅金分期繳只撐1期 嘉義女17萬未清愛車5.5萬拍賣掉

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市43歲蔡姓女子因闖紅燈，加上積欠汽車燃料使用費、使用牌照稅及健保費等，累計77件、欠款17萬餘元，曾向行政執行署嘉義分署申請分期，卻只繳1期5000元便未再繳款。嘉義分署查封她名下轎車法拍，最終以5萬5000元拍定抵繳欠款，剩餘款項仍將繼續追查財產執行。

嘉義分署表示，蔡女因交通案件稅費及健保費未繳，監理機關、地方稅務局及健保署從2022年4月起陸續移送行政執行，共77件、欠款累計17萬餘元。

嘉義分署受理後，起初從蔡女銀行存款僅扣得4964元。蔡女之後主動到分署申請分期繳納並獲准，未料只繳第1期5000元，此後未再依期繳款，執行人員因此繼續清查她名下財產，最後找到欠稅車輛，予以查封、拖吊保管。

不過，車輛被扣後，蔡女仍未處理積欠款項，嘉義分署因此依法公告拍賣。這輛遭查封的白色國瑞（TOYOTA）轎車為2010年出廠，法拍當天吸引多人喊價競標，最後以5萬5000元拍定。

嘉義分署表示，拍賣所得將抵繳蔡女欠款，但因拍定金額仍不足清償全部欠費，後續將繼續追查她名下其他財產執行；並提醒交通違規及相關稅費、罰鍰欠繳案件，仍可能面臨查封、拍賣車輛等強制執行措施。

嘉義市蔡姓女子闖紅燈並積欠汽車燃料使用費、牌照稅等費用，申請分期後僅繳1期，名下白色轎車遭嘉義分署查封拍賣，最後以5萬5000元拍定抵繳欠款。圖／嘉義分署提供
嘉義市蔡姓女子闖紅燈並積欠汽車燃料使用費、牌照稅等費用，申請分期後僅繳1期，名下白色轎車遭嘉義分署查封拍賣，最後以5萬5000元拍定抵繳欠款。圖／嘉義分署提供

嘉義市蔡姓女子闖紅燈又欠稅17萬分期只繳1次，愛車遭法拍。圖／嘉義分署提供
嘉義市蔡姓女子闖紅燈又欠稅17萬分期只繳1次，愛車遭法拍。圖／嘉義分署提供

嘉義 稅金 闖紅燈

延伸閱讀

媽媽生前把4千多萬分存子女帳戶 過世後算誰的？法院揭認定關鍵

新北原住民社宅欠租高達1414萬元 審計報告批管理失靈

父親節送這個有夠猛！法務部秀最強獻禮「飛機、船、房子都有」 網友全看傻

嘉義男咆哮恐嚇醫師 訊問後致電法院認錯判緩刑

相關新聞

AI深偽成選舉熱話題 藍綠頻告發 蔣萬安、黃偉哲遭告發誹謗、個資法

九合一選舉將至，AI生成宣傳影片引發熱議，台北市長蔣萬安委託「萊爾校長製作團隊」製作人韋淳祐製作國民黨毒油集會宣傳影片「油不得你」，被質疑AI深偽技術合成賴清德總統聲音，台南市長黃偉哲日前也播放AI生成蔣萬安聲音的影片。民進黨、國民黨台北市議員參選人今分別至台北地檢署告發蔣萬安、黃偉哲涉公然侮辱、誹謗及違反個資法等罪。

「角頭」臨演李振豪犯台版柬埔寨案…拐人當豬仔獲利 再判18年定讞

在電影「角頭」擔任臨演的竹聯幫分子李振豪犯「台版柬埔寨案」，與集團成員先後販賣88名國人至柬國從事電信詐欺，檢方分二波起訴，李前年已被判刑18年定讞。第二波部分，一、二審再判他18年徒刑，案經上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞，檢方將聲請定應執行刑。

蘇巧慧沒在議場表決燈亮47次 民眾黨告發綠委違法代按表決燈

立法院上月三讀台灣未來帳戶、杜絕拖吊蟑螂法案時，立委蘇巧慧未全程參與會議，卻參與記表決47次，民眾黨新北市市議員參選人林子宇、陳怡君及陳語倢，今赴台北地檢署告發立委沈發惠違法代按其中1次，參選人齊喊口號「民進黨犯罪、北檢別再睡」，要求北檢徹查不法。

嚴重病人保護安置參審員北區宣誓 北院院長：人權保障重要里程碑

精神衛生法「嚴重病人保護安置事件」專家參審制度8月1日上路，為宣告新制順利接軌並展現司法對人權保障的決心，司法院指定台北地方法院今隆重舉行「嚴重病人保護安置事件參審員北區宣誓典禮」。

試用期寫不出C語言程式被炒 竹科工程師15年後提告結果曝

竹科黃姓工程師15年前到某科技公司任職，試用僅1個多月就遭公司以「不能勝任工作」資遣。他認為公司從未提出具體輔導及考核資料，今年提告主張解僱違法，要求確認僱傭關係仍存在，並請求補發15年薪資及勞退。但新竹地院認定，公司在試用期間終止契約合法，判黃男敗訴。

影／精神衛生法參審新制上路 台中地院17人宣誓 王漢章：共護病權

因應精神衛生法專家參審新制在本月1日施行，台中地方法院今早辦理「嚴重病人保護安置事件中區參審員宣誓典禮」，由院長王漢章主持授證，有17名精神科醫師與病權團體代表出席宣誓就任。王說，今天的宣誓儀式，象徵我國精神衛生人權保障邁向新里程碑，期許與參審員「共護病權」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。