稅金分期繳只撐1期 嘉義女17萬未清愛車5.5萬拍賣掉

嘉義市43歲蔡姓女子因闖紅燈，加上積欠汽車燃料使用費、使用牌照稅及健保費等，累計77件、欠款17萬餘元，曾向行政執行署嘉義分署申請分期，卻只繳1期5000元便未再繳款。嘉義分署查封她名下轎車法拍，最終以5萬5000元拍定抵繳欠款，剩餘款項仍將繼續追查財產執行。

嘉義分署表示，蔡女因交通案件稅費及健保費未繳，監理機關、地方稅務局及健保署從2022年4月起陸續移送行政執行，共77件、欠款累計17萬餘元。

嘉義分署受理後，起初從蔡女銀行存款僅扣得4964元。蔡女之後主動到分署申請分期繳納並獲准，未料只繳第1期5000元，此後未再依期繳款，執行人員因此繼續清查她名下財產，最後找到欠稅車輛，予以查封、拖吊保管。

不過，車輛被扣後，蔡女仍未處理積欠款項，嘉義分署因此依法公告拍賣。這輛遭查封的白色國瑞（TOYOTA）轎車為2010年出廠，法拍當天吸引多人喊價競標，最後以5萬5000元拍定。

嘉義分署表示，拍賣所得將抵繳蔡女欠款，但因拍定金額仍不足清償全部欠費，後續將繼續追查她名下其他財產執行；並提醒交通違規及相關稅費、罰鍰欠繳案件，仍可能面臨查封、拍賣車輛等強制執行措施。

嘉義市蔡姓女子闖紅燈並積欠汽車燃料使用費、牌照稅等費用，申請分期後僅繳1期，名下白色轎車遭嘉義分署查封拍賣，最後以5萬5000元拍定抵繳欠款。圖／嘉義分署提供