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蘇巧慧沒在議場表決燈亮47次 民眾黨告發綠委違法代按表決燈

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

立法院上月三讀台灣未來帳戶、杜絕拖吊蟑螂法案時，立委蘇巧慧未全程參與會議，卻參與記表決47次，民眾黨新北市市議員參選人林子宇、陳怡君及陳語倢，今赴台北地檢署告發立委沈發惠違法代按其中1次，參選人齊喊口號「民進黨犯罪、北檢別再睡」，要求北檢徹查不法。

林子宇表示，7月24日立法院三讀兩個重要的法案「台灣兒少成長及未來帳戶條例」台灣未來帳戶制及「公路法」杜絕拖吊蟑螂，蘇巧慧對攸關下一代未來的重要法案投下反對，但蘇根本沒在場，47次表決中，有1次是蘇座位旁邊的沈發惠代按，簡直是目無法紀，公然在國會殿堂違法。

民眾黨質疑，蘇巧慧自承「向黨團請假」，人不在場，除了沈發惠違法代按的那一次，其餘的46次又是誰？林子宇喊話北檢檢察長王俊力，立法院是有監視器的，應立即徹查不法，如果北檢的立場是「綠能你不能」，只要是民進黨的立委就可以幫忙代按，那也請清楚跟台灣社會說明。

陳怡君直言，如果蘇巧慧認為跑選舉行程比開會還重要，就趕緊把立委辭一辭，不要浪費納稅人的血汗錢。陳指出，2024年民進黨立委吳思瑤在質詢時任法務部次長蔡碧仲有關立委疑似代按時，蔡碧仲答詢曾詳盡說明，透過按鈕投票的方式來行使表決權，藉由機器或電腦的處理所顯示的電磁紀錄以文書論，構成準文書，案件調查結果可能涉及偽造文書罪，請北檢不要遇到綠色權貴就轉彎，全民都在看！

陳語倢喊話沈發惠，如果只有代按那一次，那應該儘速出面說明其餘46次是誰代按，沈發惠的位置就坐在蘇巧慧旁邊，一定非常清楚誰代按，應出面告發不法，切莫成為代罪羔羊、欲哭無淚；他呼籲蘇巧慧「不要再說謊了」，人沒在議場表決燈亮起來，還持續硬凹，請誠實的面對錯誤，老實的向人民道歉。

立委蘇巧慧未全程參與會議卻參與記表決47次，民眾黨新北市市議員參選人林子宇、陳怡君及陳語倢，今赴台北地檢署告發立委沈發惠違法代案其中1次，齊喊口號「民進黨犯罪、北檢別再睡」，要求北檢徹查不法。記者蕭雅娟／攝影
立委蘇巧慧未全程參與會議卻參與記表決47次，民眾黨新北市市議員參選人林子宇、陳怡君及陳語倢，今赴台北地檢署告發立委沈發惠違法代案其中1次，齊喊口號「民進黨犯罪、北檢別再睡」，要求北檢徹查不法。記者蕭雅娟／攝影

立委蘇巧慧未全程參與會議卻參與記表決47次，民眾黨新北市市議員參選人林子宇、陳怡君及陳語倢，今赴台北地檢署告發立委沈發惠違法代案其中1次，齊喊口號「民進黨犯罪、北檢別再睡」，要求北檢徹查不法。記者蕭雅娟／攝影
立委蘇巧慧未全程參與會議卻參與記表決47次，民眾黨新北市市議員參選人林子宇、陳怡君及陳語倢，今赴台北地檢署告發立委沈發惠違法代案其中1次，齊喊口號「民進黨犯罪、北檢別再睡」，要求北檢徹查不法。記者蕭雅娟／攝影

蘇巧慧 綠委 民眾黨 沈發惠 陳怡君

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