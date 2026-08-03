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嚴重病人保護安置參審員北區宣誓 北院院長：人權保障重要里程碑

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

精神衛生法「嚴重病人保護安置事件」專家參審制度8月1日上路，為宣告新制順利接軌並展現司法對人權保障的決心，司法院指定台北地方法院今隆重舉行「嚴重病人保護安置事件參審員北區宣誓典禮」。

北區宣誓典禮由台北地院院長何信慶院長親自監誓，北區（含台北地院、士林地院、新北地院及桃園地院等4所指定法院）獲遴選的精神科指定專科醫師15人、病人權益促進團體代表19人共同出席，此外，衛福部心健司長陳柏熹、司法院少家廳長鍾宗霖廳長、士林地院院長邱璿如、新北地院長蕭胤瑮均到場觀禮。

在神聖的宣誓儀式中，參審員們莊嚴承諾將依法公正獨立行使職權，象徵司法與醫療專業正式攜手，共同建構更完備的社會安全網與人權防護網。

何信慶致詞表示，過去嚴重病人保護安置事件由審查會決定，難以周全，新制打破傳統框架，首創由1位法官搭配醫師與病權代表各1人組成協商式合議庭。

何說，這項變革不僅是司法與精神醫療的深度跨界合作，更是我國實踐身心障礙者權利公約（CRPD）人權保障的重要里程碑。

何指出，司法院選擇台灣常見的原生樹種「茄冬樹葉」作為專家參審制度的核心意象，典禮中也贈予每一位專家參審員的徽章，採用「茄冬三葉同枝、跨界共同守護」的圖象設計，寓意深遠。

何信慶表示，台灣有一句俗話「茄苳跤，好歇涼」，茄冬樹枝繁葉茂，向來是鄉里居民遮蔭、休憩、交流的地方。司法院以茄冬枝頭的三出複葉作為專家參審制度的象徵，不只是因為三片葉子雖然各自舒展，卻始終同根共枝、緊密相連，更寓意司法、醫療與病權三個領域雖然分工不同，卻朝向同一個目標攜手合作，共同守護人民的健康、人權與尊嚴。

台北地院表示，今日北區宣誓典禮圓滿落幕後，中區及南區的參審員宣誓也同步完成，全國「專家參審合議庭」已全面進入即時上線狀態，司法院期盼透過此一兼具司法正義與醫療專業的全新審判模式，能落實「以人為本，在地守護」的精神，使嚴重病人獲得更好的照料與處遇方案。

台北地院院長何信慶。記者王聖藜 /攝影
台北地院院長何信慶。記者王聖藜 /攝影

司法院少家廰長鍾宗霖。記者王聖藜 /攝影
司法院少家廰長鍾宗霖。記者王聖藜 /攝影

病人 北院 人權

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