AI深偽成選舉熱話題 藍綠頻告發 蔣萬安、黃偉哲遭告發誹謗、個資法

綠營參選人張銘祐告發台北市長蔣萬安公然侮辱、及違反個資法，籲檢調徹查AI偽造賴清德總統聲音案。記者蕭雅娟／攝影

九合一選舉將至，AI生成宣傳影片引發熱議，台北市長蔣萬安委託「萊爾校長製作團隊」製作人韋淳祐製作國民黨毒油集會宣傳影片「油不得你」，被質疑AI深偽技術合成賴清德總統聲音，台南市長黃偉哲日前也播放AI生成蔣萬安聲音的影片。民進黨、國民黨台北市議員參選人今分別至台北地檢署告發蔣萬安、黃偉哲涉公然侮辱、誹謗及違反個資法等罪。

民進黨台北市議員參選人張銘祐告發蔣萬安涉公然侮辱、誹謗及違反個資法。張指出，蔣萬安對著媒體說「有事衝著我來」，並提到拜會朱立倫時，特別拜託韋淳祐團隊製作宣傳影片。張表示，「油不得你」影片到底有沒有主動揭發是否AI生成？蔣萬安不能置身事外。張認為，台南市長黃偉7月31日開記者會向媒體公開蔣萬安被網友以AI生成的4段kuso影片，講明AI生成，不知道此事這有什麼好告的？

律師詹晉鑒指出，用AI深度技術生成真人聲音、混淆視聽，是詐騙集團做的事情，沒想到蔣萬安竟像詐團學習委託製作「油不得你」影片，企圖毀損總統名譽，好像是總統是「苯駢芘」事件的始作俑者，或是放任毒品事件燃燒、讓大眾吃下有毒的油，這整完全是為了政治目的打擊總統。綠營指出，「油不得你」影片假以亂真的聲音不但在朱立倫臉書中沒有標示AI生成，YouTube平台上的影片是在最後一行的小字才看得到AI生成。

張銘祐與律師具體請求檢察官調查蔣萬安是否參與本案影片的企劃、委託、製作或散布？蔣萬安所稱「拜託韋淳祐團隊協助製作宣傳影片」其委託內容及範圍是否包含使用AI技術深度偽造賴清德總統聲音？腳本撰寫、聲音生成、AI模型使用、影音後製到發布影片是否有他共同行為人？蔣萬安及其他相關人士是否涉及教唆、幫助、共同正犯或其他刑事責任。

國民黨台北市議員楊植斗、台北市議員參選人陳冠安告發台南市長黃偉哲、台南市立委王定宇涉嫌刑法公然侮辱、誹謗及違反個資法，涉嫌深偽蔣萬安的聲音，舉行記者會公然散布，王定宇在記者會上説「AI太容易了，連黃偉哲都會用」顯見知情音檔變造，搞不好還參與其中，釐清2人是否合作深偽聲音。

楊指出，如果不是他們先告發蔣萬安，根本懶得理他，韋淳祐「油不得你」影片沒有犯罪疑慮，但他們正氣凜然講公眾人物應要譴責AI深偽影片，高雄市長陳其邁也說不管深偽國家元首、台北市長聲音都是非常不應該，支持檢方儘速查辦；剛剛2位自詡正義的人士只查蔣萬安、不查黃偉哲，公平正義何在？因此為了釐清真相還原事實而來告發。

楊表示，身為總統、市長的影像或影音，沒有涉及不實言論、人格抹黑、移花接木、性犯罪、詐騙等，其實不該當有罪，民主社會應接受kuso或政令宣導。楊呼籲，台南抓耙子2人組，現在加入民進黨後羞恥心不見了，以前偷偷摸摸做，現在直接不演了，舔太清德、舔民進黨，來台北追殺蔣萬安。

中聯油品被檢測出含有一級致癌物「苯駢芘」，國民黨號召725凱道反毒油集會，「萊爾校長製作團隊」與「風向株式會社」發布反毒油集會前導影片「油不得你」，製作人韋淳祐遭刑事局「查水表」，刑事局也依涉偽造準私文書等罪嫌報請北檢指揮，對此，北檢已分案指派檢察官偵辦中。

國民黨日前公布「油不得你」短影片，號召全民725上凱道「這次捍衛食安，我們選擇上街！」，影片用地人稱介紹「苯駢芘」對於人體有嚴重危害，影片配音被質疑用AI冒用賴清德總統聲音，「謝謝制度，什麼都沒改，謝謝那些人，打責任推得乾乾淨淨，所以我還在你的餐桌上」，影片片段還剪輯執政黨發言人吳崢說「啊又不是我逼你吃，你跟我大聲幹嘛」。

國民黨台北市議員楊植斗、台北市議員參選人陳冠安告發台南市長黃偉哲、台南市立委王定宇，涉嫌刑法公然侮辱、誹謗及違反個資法，記者蕭雅娟／攝影