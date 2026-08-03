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試用期寫不出C語言程式被炒 竹科工程師15年後提告結果曝

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

<a href='/search/tagging/2/竹科' rel='竹科' data-rel='/2/136973' class='tag'><strong>竹科</strong></a>黃姓<a href='/search/tagging/2/工程師' rel='工程師' data-rel='/2/146468' class='tag'><strong>工程師</strong></a>15年前到某科技任職，試用僅1個多月就遭公司以「不能勝任工作」<a href='/search/tagging/2/資遣' rel='資遣' data-rel='/2/111022' class='tag'><strong>資遣</strong></a>。他認為公司從未提出具體輔導及考核資料，今年<a href='/search/tagging/2/提告' rel='提告' data-rel='/2/209398' class='tag'><strong>提告</strong></a>主張解僱違法。圖／取自Pexels
竹科黃姓工程師15年前到某科技任職，試用僅1個多月就遭公司以「不能勝任工作」資遣。他認為公司從未提出具體輔導及考核資料，今年提告主張解僱違法。圖／取自Pexels
竹科黃姓工程師15年前到某科技公司任職，試用僅1個多月就遭公司以「不能勝任工作」資遣。他認為公司從未提出具體輔導及考核資料，今年提告主張解僱違法，要求確認僱傭關係仍存在，並請求補發15年薪資及勞退。但新竹地院認定，公司在試用期間終止契約合法，判黃男敗訴。

判決書指出，黃男於2011年3月1日進入某科技擔任研發工程師，月薪5萬元，雙方約定3個月試用期。公司於同年4月1日通知終止勞動契約，並於4月11日辦理離職，離職證明書載明依勞動基準法第11條第5款「勞工不能勝任工作」終止僱用關係。

黃男主張，公司當年未依法提出「不能勝任工作」的書面說明及佐證，也未依程序進行輔導或改善計畫，2013年間曾向竹科管理局申請勞資爭議調解，調解時管理局也要求公司提出相關證明文件，但公司並未提出，因此主張雙方僱傭關係仍存在，要求恢復工作，並追討自2011年4月12日起至復職前，每月5萬元薪資及每月3000元勞退提繳。

該科技公司表示，黃男應徵的是網路安全軟體研發工程師，但到職後遲遲無法進行產品開發，為測試能力，公司要求整理資工系大一程度的C語言函式，歷經1個月仍無法完成工作。公司認定其不適任，因此提出兩個選擇，包含減薪至4萬元繼續試用，或接受資遣離職，黃男最後自行選擇資遣，並完成薪資及資遣費結算。

法官認為，雙方簽訂勞動契約時已明定3個月試用期，依最高法院見解，試用制度目的就在於讓雇主觀察勞工是否具備工作能力，因此雇主於試用期間判斷勞工是否適任，享有比正式員工更大的評估空間，只要沒有濫用權利，即可依勞基法第11條第5款終止勞動契約。

法官指出，該科技公司已綜合評估黃男的工作能力、工作成果及適應情形，認定其表現未達預期，並曾提出減薪續留方案，黃男則選擇接受資遣，公司在試用期間依法預告終止勞動契約，並無違法，因此黃男請求確認僱傭關係存在，以及追討15年薪資與勞退提繳，均無理由，全案判決敗訴。

工程師 竹科 語言 提告 資遣

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