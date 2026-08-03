「角頭」臨演李振豪犯台版柬埔寨案…拐人當豬仔獲利 再判18年定讞

李振豪犯「台版柬埔寨案」第二波被判刑18年定讞。圖／聯合報系資料照 在電影「角頭」擔任臨演的竹聯幫分子李振豪犯「台版柬埔寨案」，與集團成員先後販賣88名國人至柬國從事電信詐欺，檢方分二波起訴，李前年已被判刑18年定讞。第二波部分，一、二審再判他18年徒刑，案經上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞，檢方將聲請定應執行刑。

2022年傳出有國人被誘騙至柬埔寨從事電信詐欺、被控制行動自由，檢警查緝二波、救回數十人。檢方分二波起訴，法院也分二波審理，前案有18名被害人，後案計有30名被害人。

檢方指控，李振豪等集團成員2021年11月起，與柬埔寨姓名不詳「八爺」、「筱白白」共組詐欺、人口販運集團，從事招募、接送、辦護照、訂機票及統計、記帳等發放報酬事宜，將國人運輸到柬國後，彼此協助監控被害人。

檢方查出，犯罪集團將被害人交付柬國買方，每賣1人獲得3到5萬元報酬，之後又與年籍不詳的「賈惇銘」、「Andy」、「竑毅」、「武男兄」、「山酥」合作，以台北市林森北路某大樓的7樓為據點，由李振豪與柬國據點對口接洽人口販運事宜。

李振豪等人利用臉書刊登博弈、遊戲客服、AV拍攝等廣告，誘騙失業、信用紅燈、高額負債、更生人、八大行業、走投無路或被仇家追殺的年輕人前往柬埔寨工作，但被害人到達柬埔寨後，護照隨即被沒收。

集團成員強迫應徵者從事電信詐騙，如業績不佳，則以毆打、電擊、關入密閉空間等暴力手段相待，並恫「柬埔寨每天都有人賣器官」，應徵者不敢對外求助。

李振豪首波被起訴，一、二審均判決18年，最高法院駁回上訴定讞。第二波部分，一、二審再判18年徒刑，案件上訴，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。