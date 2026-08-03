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北屯邱厝里長高裕峯詐領公費勒索攤商還涉貪23萬 今移審台中地院

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

<a href='/search/tagging/2/台中' rel='台中' data-rel='/2/245112' class='tag'><strong>台中</strong></a>北屯區邱厝<a href='/search/tagging/2/里長' rel='里長' data-rel='/2/252439' class='tag'><strong>里長</strong></a>高敏裕（右）涉貪遭起訴，立院副院長蔡其昌曾在選舉期間幫其站台。聯合報系資料照
台中北屯區邱厝里長高敏裕（右）涉貪遭起訴，立院副院長蔡其昌曾在選舉期間幫其站台。聯合報系資料照
台中市北區邱厝里長高敏裕遭控上任逾10年間，虛報聘用人員詐領公費補助款、假借公益名義侵占公有資源，加計免繳場地租金及侵吞轉租款項，不法所得27萬餘元，另涉嫌向轄內雞排攤商恐嚇「不配合就叫警察天天來開單」強索財物未果，檢方上月初搜索後，聲押獲准，今依貪汙等罪起訴，移審台中地院審理，尚未裁定是否續押。

檢方起訴指出，高敏裕從2014年12月25日起擔任邱厝里長，明知周姓等4名聘用人員無實際到職辦公之意，虛偽陳報聘任，讓區公所承辦人員誤信而按月核發公費補助款，再要求受聘人繳回半數款項，藉此詐得公款22萬2000元。

檢方另查出，高敏裕以里長職務向轄內「掌〇食雞」等攤商索取現金或禮品，恫稱不配合就指使警察天天到場開單取締，且多次報警帶同員警到場施壓、要求開罰；因攤商拒絕交付財物而未得逞，僅構成恐嚇取財未遂。

此外，高敏裕以辦理「里長公益歌唱教學」為由，向區公所申請無償借用聯合活動中心，免除場地租金3萬420元及保證金2000元；其後更擅自將場地以每季4500元轉租私人教師，並向該教師佯稱收款將全數捐作慈善，實則侵吞其中1萬5000元。

檢警今年7月2日搜索高敏裕住處、里長辦公室，檢方訊後認其涉犯貪污重罪、且有逃亡串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准；並就查扣及應追徵犯罪所得23萬7000元，聲請法院宣告沒收、追徵。

全案今天依貪汙等罪起訴後，移審台中地院，尚未裁定是否接押。

台中地檢署表示，公務員假借職權貪瀆索財、侵占公有資源等行為嚴重破壞地方自治廉政風氣，將持續與各執法機關合作嚴懲不法，落實犯罪所得查扣沒收，維護社會公義與清廉法治。

台中 公費 台中地院 攤商 里長 貪汙 恐嚇

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