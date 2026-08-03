毛小孩出庭「作證」檢察官上訴 二審大逆轉改判砍傷狗的人有罪

雲林縣王姓男子因不滿鄰居飼養的米克斯犬「豆子」吠叫，持水果刀刺傷狗兒，狗主提告今年5月一審，「豆子」還出庭作證，經法官當庭勘驗後，認為狗傷已痊癒且未喪失寵物陪伴的功能，判王男無罪，檢察官則認為狗被刺傷所留疤痕，造成身體外觀改變，已構成「毀損」要件，以此為由上訴，獲二審合議庭採納，改判王男有罪。

這起在司法界罕見的毛小孩出庭「作證」的毀損案，檢察官以「毀損寵物陪伴、互動功能」為由，依毀損罪起訴王男。檢方認為，「豆子」遭受人為重大創傷後，傷勢雖已康復，但對周遭環境提高戒心，影響日後與人類互動能力，等同喪失寵物最重要的陪伴功能。

雲林地院法官雖認同毛小孩在飼主心中具有「不具血緣的孩子」的地位，但冰冷的法律仍將寵物以「物」看待，為能有正確判決，特請飼主帶「豆子」出庭作證，在當庭勘驗「豆子」已痊癒的傷痕後，甚至當庭觸摸「互動」尚為良好，認定無法證明犬隻已喪失陪伴與互動功能，因此判決王男無罪。

由於「豆子」出庭驗傷後，檢察官認為傷雖已痊癒，但因傷增生的組織所留下的疤痕，已改變「豆子」原有外觀，顯已構成毀損，檢方依此為由提起上訴。

二審法官認為，被告雖自稱因狗呔吵鬧且要咬他，才在酒後持刀不慎刺傷牠，係出自正當防衛，但從現場跡證顯示，被告所在的家中客廳等處並無血跡，且難以證明狗確有跑到他家，這與被告證稱「豆子」跑到他家要攻擊他的說詞，顯有出入。

且在一審法庭當場勘驗「豆子」傷勢，雖經治療痊癒，但傷處皮膚確有明顯組織增生而突起，外觀已遭改變，莫論「豆子」是否有無喪失寵物功能，但身體確已無法恢復原有樣貌，綜觀事實跡證，被告行為已構「毀損罪」無誤。因此撤銷原判，改判被告拘役20日，得易科罰金，壹日以一千元折算。

雲林王姓男子持刀刺傷鄰居的狗，法官請毛小孩出庭作證，但一審仍被判無罪，二審逆轉，合議庭認為王男傷狗已構成毀損成立，改判有罪。記者蔡維斌／攝影