傘兵訓練完步行返營釀騎士慘死 家屬控「未穿反光衣」求國賠敗訴

找了法院認證的民間公證人立遺囑，財產就能順利交給想給的人嗎？台南一名老婦留下逾7400萬財產，公證遺囑卻被法院一、二審均判決無效；另一名擁有近4億房產的婦人，遺囑也因「一個細節」慘遭翻盤！ 遺囑不是公證了就萬無一失。立遺囑時「只點頭不講話」、「見證人找錯人」、甚至「識字卻沒親自簽名」，都會讓整份遺囑瞬間變成廢紙。本期「法律快譯通」由專業律師深入解析，公證遺囑無效的兩件真實案例，讓您掌握避開遺囑失效的四大地雷與防禦術。

2026-08-03 08:00