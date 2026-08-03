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傘兵訓練完步行返營釀騎士慘死 家屬控「未穿反光衣」求國賠敗訴

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

陸軍航空特戰指揮部2022年5月4日在屏東潮州空降場執行期末測考，結束後吳姓士官長率官兵列隊步行返營，後方林姓騎士見狀急閃，失控自撞摔車，遭後方車輛輾斃。林男家屬質疑吳姓士官長「未穿反光衣」，提國賠求償760萬餘元，一、二審法院認定吳姓士官長無過失，判林男家屬敗訴。

判決指出，2022年5月4日晚間6時52分許，航特部在屏東潮州空降場完成「聯合特種作戰基地訓練期末測考」，擔任隨隊裁判官的吳姓士官長在測驗結束後，與同袍一行4人成縱列，沿屏東潮州鎮光春路由南往北靠邊步行。

官兵行經屏189縣道北向27.5公里處時，後方林姓男子騎乘機車突失控衝撞吳姓士官長等人，林男當場連車帶人滑行至快車道，隨後遭後方較車輾過，送醫後不治。

林男家屬主張，吳姓士官長當時未依規定配戴反光衣、警示燈，且未緊貼路緣行走於慢車道，導致林男為閃避而失控，過失情節重大，向陸軍提國賠，請求醫療、喪葬、扶養費及精神慰撫金共計760萬餘元。

陸軍司令部挨告則反駁，稱吳姓士官長刑事部分已獲判無罪確定，可見他無任何過失。

屏東地院審理時，法官依據現場畫面，認為事故現場並未設人行道，路面邊線外的路緣僅有60公分，再過去就是草皮，士官長已盡力貼近路面邊線行走，並無嬉戲、突然偏左或阻礙交通之舉。

合議庭認定為，本案發生時測考已結束，官兵單純步行返回營區，無法強加該反光衣等義務，吳男並無任何過失，判林男家屬敗訴。

林男家屬不服再上訴，高雄高分院審理後，合議庭認為吳男等人當時並非行軍隊伍，只是提早結束測考返營，並無規定須穿反光衣，審酌吳男已行走於機慢車道右側的路面邊線附近，並無任何過失，判家屬敗訴。

圖為陸軍空訓中心傘兵學員完成跳傘任務後持步槍警戒。聯合報系資料照
圖為陸軍空訓中心傘兵學員完成跳傘任務後持步槍警戒。聯合報系資料照

國賠 騎士 步行 訓練 陸軍

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