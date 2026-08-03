工程師持備用鑰匙進前女友屋想拿照片 挨告侵入住宅判刑賠償4萬餘元

陳姓科技公司工程師與尤姓前女友分手後，想要拿回在尤女住處內的照片，自行持備用鑰匙進入尤女房屋，被管理員發現通知住戶，尤女報警提告，陳先被依侵入住宅判處拘役20日；尤女再求償更換門鎖費及精神慰撫金共10萬元，法院認定陳應賠償4萬1300元。可上訴。

判決書指出，陳姓男子去年11月28日上午10時許，持備用鑰匙侵入尤姓前女友台南市東區住處房屋內，尤女經大樓管理員告知，報警處理；陳承認犯行，表示只是想拿回跟尤女合照的照片，台南地院審酌陳擅自進入尤女住處，危害其居住安寧，今年3月依侵入住宅判處拘役20日。

尤女提出刑事附帶民事求償訴訟指出，陳讓她深感害怕，且陳是前男友，熟知她住所、工作場所及通勤路線，讓她精神上承受極大壓力及痛苦，更因此支出更換門鎖費1300元損失，另請求精神慰撫金98700元，陳應賠償她10萬元。陳同意賠償門鎖費，但認為精神慰撫金太高。

台南地院台南簡易庭指出，依據刑事判決加上房屋監視器畫面，堪認陳犯行明確，陳侵害尤女居住安寧人格法益，構成侵權行為，尤女請求賠償其損害，自屬有據；尤女因深感不安，為確保其人身安全，更換門鎖屬合理且必要，尤女也提出門鎖費付款手機截圖，自屬有據。

精神慰撫金部分，考量陳的侵害行為、尤女所受侵害程度及所受精神痛苦程度等，以及雙方身分地位、每月薪資、財產所得資料等，陳為科技公司客服工程師，認定賠償4萬元為適當；尤女請求陳賠償41300元，為有理由，應予准許，逾此部分請求，為無理由，應予駁回。