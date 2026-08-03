菸酒公賣局千萬退休金去哪？父過世帳戶剩3千 姊弟告兄花光敗訴

新竹林姓姊弟發現父親過世後帳戶僅剩3047元，懷疑父親1685萬自菸酒公賣局退休金與存款遭大哥花光，提告要求返還428多萬。但新竹地院認為，姊弟無法提出證據證明大哥盜領或侵占父親存款，也無法排除款項是父親生前自行提領、贈與或作為生活開銷，判決姊弟敗訴。

林女主張，父親過世後由哥哥單獨辦理遺產申報，她調閱銀行交易紀錄發現，自2021年起父親帳戶陸續有940萬元匯入大哥帳戶、205萬元臨櫃提領，以及63次ATM提款共540萬元，合計1685萬元，認為哥哥侵占父親畢生積蓄，侵害其他繼承人的應繼分，因此提告。

林姓大哥否認指控，表示父親雖已94歲，但身體硬朗，平日仍能獨自騎自行車往返十八尖山，來回約16公里，也能自行前往銀行提款、就醫，生活起居無須他人協助，相關提款、轉帳都可能是父親親自辦理，自己從未盜領或冒領存款。

林姓大哥也指出，父親退休後沒有月退俸，生活主要仰賴退休金存款，且長年與家人同住，日常生活、醫療等支出不少。父親也曾於2023年分別贈與妹妹林女190萬元、弟弟140萬元，另兩名繼承人各70萬元，生前逐步處分財產屬於個人自由，即使將財產贈與子女，依法也不代表其他繼承人可以要求返還。

法官認為，姊弟提出的銀行交易明細只能證明款項曾被提領或轉帳，但所有交易都發生在父親過世前，且因銀行監視器畫面已逾保存期限滅失，無法證明實際提款或轉帳者就是林姓大哥，也不能排除是父親本人親自操作，或委託他人辦理。

法官指出，父親與大哥長年共同生活，本就可能提領存款作為生活費，或將部分款項贈與子女。姊弟也未能提出任何客觀證據證明大哥盜領存款、侵害繼承權，僅憑遺產申報後帳戶餘額過低及自身推測，不足以認定哥哥有侵權、不當得利或不實申報遺產等情形，最終駁回請求。全案可上訴。