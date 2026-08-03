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車位分配惹議 國防部告贏社區管委會

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導

國防部在嘉義市經國新城Ｄ社區有十四戶，管理委員會決議讓既有一二五戶維持原有車位，分配十四格增設車位給國防部，國防部提告指增設車位未獲使用執照。嘉義地方法院認定，管委會讓早年抽中合法車位者不再抽籤，讓少數住戶承擔不利益，判決議無效；可上訴。

經國新城Ｄ社區因停車位分配問題爭訟多年。社區去年十二月開區分所有權人會議，針對國防部所屬十四戶空戶停車位案表決，主張尊重多年使用習慣，暫停車位抽籤，讓一九九七年抽籤取得車位使用權的現有一二五戶續用，剩餘十四格供國防部十四戶使用，表決通過。

國防部提告，主張未參與早年抽籤是因房屋當時尚未出售、沒有使用停車位需求，不代表同意放棄日後抽籤權利，且被分配的十四格屬未取得使用執照的增設車位，可能面臨恢復原狀、封閉或拆除風險，無法與合法車位相提並論。

法官認為，合法車位少於住宅戶數，因此住戶規約設計每年公開抽籤機制，卻讓早年抽中合法車位者近乎永久使用，不再抽籤，國防部或未來購買這十四戶的住戶只能使用未合法增設的車格，存在遭拆除失去停車權益風險。

法官認定，管委會屢次透過多數決方式，限縮少數區分所有權人對共有部分的合法通常使用權，已損害特定區分所有權人，構成權利濫用，判決該決議無效。

管委會 車位 國防部

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