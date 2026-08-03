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母借兒孫名存款 法院判屬遺產應均分

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

基隆市一名老婦過世後子女為遺產對簿公堂，對於老婦生前存在兒子與孫子名下帳戶中約六一○萬元，基隆地方法院認定是遺產，並非生前贈與，判決四名子女都有繼承權，可各分得四分之一；可上訴。

王姓男子提告指出，母親二○二二年十一月過世，因父親已逝，他和三名姊妹為法定繼承人，去年三月他委請律師寄發存證信函，請求三姊妹商議遺產分割事宜遭拒，因此請求法官裁判分割遺產。

王男的三名姊妹反控，母親生前借用王男和王男兒子在基隆第一信用合作社開戶，定期存款五九○萬元中，有一七○萬元在母親往生前到期，後來轉存王男名下帳戶，另四二○萬元未到期；另外，在王男兒子帳戶，母親另存入定存十五萬元，子女閱讀遺書及整理遺物後，才知兩帳戶是母親實際管領，只是借用兒孫名義開戶。

三名姊妹主張母親往生後，帳戶借名登記契約即告終止，王男名下帳戶餘額及定期存款五九○萬元及王男兒子帳戶十餘萬元，均屬遺產，應納入遺產分割範圍。

王男稱，母親早年曾跟他說，為免多繳遺產稅，生前開始分配金錢給子女，存在他名下帳戶的錢是贈與，母親也說財產應分配一分給長孫，才開設孫子帳戶，存入金額也是贈與；母親遺書記載「大孫」贈二百萬元，但孫子名下僅十多萬元，把錢存入他名下帳戶是要供孫子留學使用。

法官審理指出，依王男帳戶往來紀錄，存摺留存聯絡地址、電話都是王母，且王男兒子開戶時僅十多歲，兩個帳戶都是王母實際管領使用，認定是借名登記。

判決指出，被繼承人往生，帳戶借名登記契約即告終止而消滅，王男與其兒子名下帳戶共約六一○萬元存款為王母遺產，三名姊妹依民法規定享有返還請求權，四人依比例各分配四分之一。

遺產 基隆 繼承人

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