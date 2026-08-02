台南父母對年幼子女疏於保護照顧 法院停止親權選定社會局長為監護人

台南市二名未成年子女的父親在母親離家出走後，曾揚言帶著孩子輕生，更犯下妨害性自主犯行遭判刑；母親離家期間另跟男友生下一子，父母對於二童均疏於保護照顧，情節嚴重，社會局請求法院停止父母親權。台南地院裁定准許，選定社會局長為兒童監護人。得抗告。

台南市社會局聲請宣告停止親權指出，一對未成年子女的幼女過去已遭通報被獨留在家，其父親在2023年3月間因妻子離家出走而情緒低落，竟分別向警政、社政單位揚言要帶兒女輕生；家防中心同年4月將子女緊急安置，期間父親被要求接受強制性親職教育課程迄未執行。

之後該名父親與子女見面時沒有任何引導交流或對話，欠缺適切親職功能及親職知能，就業狀況不穩定，居家環境長期髒亂、陰暗潮濕，室内桌面及地上堆積大量垃圾，未能有效改善；父親無法提供未成年人返家居住處所；還因妨害性主案件於去年被判刑。

這對子女母親在孩子被安置2年多來，僅去見孩子3次，期間另外結交男友，去年10月又產下一子，對於原來子女返家態度消極、被動，已同意社會局就未成年子女未來進行妥適照顧安排；因父親及母親均無法提供適當養育及照顧，情節嚴重，請求法院停止父母全部親權。

社會局表示，這對子女祖父母、外祖母均已死亡，外祖父無能力亦無意願擔任監護人並簽有放棄順位監護同意書，已無法定順位監護人可以擔任監護責任；為二人最佳利益，請求選定社會局局長為二名未成年人監護人，以利對於未成年人權益行使。

法院指出，這對未成年子女父母為夫妻關係，生下婚生子女後均疏於保護照顧，依據相關評估報告及通知父母，二人對於社會局主張事實未作何聲明、爭執或陳述，堪認屬實；這對父母對無自救力兒童未善盡保護、教養之責，社會局聲請停止親權，為由理由，應予准許。

法院審酌，社會局為兒童福利主管機關，長期經辦兒童福利業務，有眾多學有專精社會工作人員，並承辦這對未成年人安置事宜，因認選定社會局局長為監護人，應符合二人最佳利益，並指定家庭暴力暨性侵害防治中心所指派人為會同開具未成年財產清冊之人。

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