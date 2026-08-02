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兒病求打止痛針遭拒 父3度急診咆哮「我抓狂了」判刑4月

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義一名葉姓男子因兒子罹病，多次帶孩子到大林慈濟醫院急診，因不滿醫師未依其要求施打止痛針，3度在急診室情緒失控、大聲咆哮，甚至喊「我抓狂了」、「不然現在是要怎樣？」嘉義地方法院認為已使醫師心生畏懼、妨害醫療業務，判應執行4月、緩刑2年。

判決表示，葉男2025年8月間因兒子病痛，多次到大林慈濟醫院急診要求施打止痛針。8月1日，他擅自進入診間醫事人員辦公區域，靠近醫師大聲吼叫「叫警察來」、「我抓狂了」；4天後再度因止痛問題與另一名醫師爭執，大喊「不幫我打當然發飆啊」、「我做家長的壓力多大」。8月28日又對醫師咆哮「不然你現在是怎樣？不要找我麻煩啦」。

葉男坦承說過相關話語，但認為不算恐嚇。法院認為，恐嚇不以具體說出如何傷害對方為必要，葉男情緒失控，在診間靠近醫師大聲吼叫，足以讓醫事人員擔心生命、身體安全，2名醫師也確實心生畏懼並影響醫療工作。

法院考量葉男因孩子重病、急於止痛，一時情緒失控，動機並非惡劣，事後也主動致電法院表示認錯，且無有罪前科，3罪各判2月，應執行4月，可易科罰金12萬元，緩刑2年，另須向公庫支付1萬元。全案仍可上訴。

心疼兒子病痛情緒失控，父急診喊「我抓狂了」嘉義地院判4月、緩刑２年。聯合報系資料照
心疼兒子病痛情緒失控，父急診喊「我抓狂了」嘉義地院判4月、緩刑２年。聯合報系資料照

嘉義 慈濟 失控

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