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男子疑情緒失控砸屏檢大門 強制就醫並函送偵辦

中央社／ 屏東縣2日電

屏東一名男子因涉案至屏東地檢署出庭，昨下午開完庭後疑情緒失控，持拒馬砸向屏檢大門，由於男子情緒極度不穩定被強制就醫，將依毀損等罪嫌函送偵辦。

屏東縣警察局屏東分局調查，黃姓男子因涉案至屏檢出庭，昨天下午開完庭後疑似情緒失控，砸破屏東地檢署大門，員警獲報前往並配合法警制止男子。

黃男當下因情緒極度不穩定，並有自傷、傷人之虞，經請示檢察官後，先將護送至醫院接受強制就醫，待狀況穩定後，後續將依毀損及妨害公務等罪嫌，函送屏東地檢署偵辦。

警方調查，7月31日民眾報案，黃男在屏東市民族路上也發生滋擾商家及無故拍打民眾車窗行為，員警到場後發現他情緒不穩定，因此會同衛生機關及救護人員，將男子強制送醫由醫療機構進行專業評估。

屏東衛生局今天文字表示，黃男非精神列管個案。7月31日因滋擾行為及精神狀況不穩定，依緊急精神醫療護送就醫通報流程處置，護送精神專科醫院接受醫療評估，但在1日涉嫌毀損地檢署大門，評估期間有違法行為，警方啟動緊急護送就醫，目前收治住院治療。

屏檢表示，等待黃男健康情形穩定後，瞭解毀壞動機與目的，依法追訴。

情緒 失控 強制就醫

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